2030-ig titkolja a kormány Orbán Viktor külföldi útjainak adatait

Orbán Viktor;külföldi utazás;titkosítás;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2025-10-12 15:56:00 CEST

Külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják, hogy hova, mikor és kikkel utazott külföldre a miniszterelnök.

Öt évig, 2030-ig titkolják, hogy mikor, hova és kikkel utazott külföldre Orbán Viktor az elmúlt két évben – írja a Telex.

A lap a miniszterelnök augusztusi horvátországi repülőzégépes útja után adott be közérdekű adatigénylést a Miniszterelnöki Kabinetirodának. Azt kérték, hogy hozzák nyilvánosságra a miniszterelnök külföldi útjainak pontos dátumát, helyszínét, időtartamát, az utazás során használt közlekedési eszközt és a kíséretének tagjait 2024. elejéig visszamenőleg.

A 15 napos törvényi határidő utolsó napján előbb azt írták, hogy az adatok megismerhetőségéről kikérik a külpolitikáért felelős miniszter, azaz Szijjártó Péter véleményét, majd két héttel később arról tájékoztattak, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodának „nem áll módjában” a jelzett adatok megismerésére irányuló igényt teljesíteni.

Amint a lap megjegyzi, a Miniszterelnöki Kabinetiroda válaszában arra a tavaly decemberben elfogadott jogszabályra hivatkozott, amelyet egy költségvetési salátatörvénybe bújtatva emeltek be a külképviseletekről és külszolgálatról szóló 2016-os törvénybe. A jogszabály alapján külpolitikai, külgazdasági és nemzetbiztonsági érdekekből öt évre titkosítják a védett személyek – a köztársasági elnök (Sulyok Tamás), a miniszterelnök (Orbán Viktor), a külpolitikáért felelős miniszter (Szijjártó Péter), az Alkotmánybíróság elnöke (Polt Péter), a Kúria elnöke (Varga Zs. András) és a legfőbb ügyész (Nagy Gábor Bálint) – külföldi útjainak adatait.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda indoklásában továbbá az Infotörvényre is kitért, amely alapján a közérdekű adatok nyilvánosságát több okból is korlátozhatják, jelen esetben a „külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel” nem teljesítették a kérést.

Orbán Viktor külföldi útjairól a Népszava is részletesen beszámolt az elmúlt hónapokban: