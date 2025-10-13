21 Kutatóközpont: 18 százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos szavazó pártválasztóknál

Fidesz;felmérés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Magyar Péter;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;választás 2026;

2025-10-13 08:44:00 CEST

A teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10 százalék az előnye Magyar Péteréknek. A kormánypártiak részvételi hajlandósága visszaesett, viszont már kevesebben számítanak a Tisza Párt választási győzelmére, mint a nyáron.

A teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál pedig 18 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben – derül ki a 21 Kutatóközpont október eleji felméréséből, amelynek eredményeit a 24.hu ismertette.

A közvélemény-kutató az adatokat 2025. október 3. és 10. között vette fel. A felmérés összesen 1000 fő megkérdezésével készült, a minta reprezentatív a teljes lakosságra nézve. Az augusztusi méréshez képest csak hibahatáron belüli, apró eltéréseket láthatunk, ugyanakkor a kormánypártiak részvételi hajlandósága az elmúlt hónapban enyhén visszaesett.

A Tisza Párt támogatottsága 33, a Fideszé 26 százalékos a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 48–38 az arány. Úgy tűnik, hogy az utóbbi hónapok során beállt erre a szinte a két nagy párt tábora: Magyar Péterék a 21 Kutatóközpont egymást követő harmadik mérésében állnak 48 százalékon a pártot választani tudóknál, a Fidesz 38 százaléka pedig már április óta fennáll (egy százalékpontos kilengéssel).

Amíg júniusról augusztusra 34-ről 36 százalékra kapaszkodott vissza a Fidesz, október elejére ismét picit visszaesett a kormánypártiak részvételi kedve – így most 35 százalékon áll, a Tisza viszont 53 százalékon. A felmérés szerint a többi párt esetében sem figyelhető meg nagy ingadozás: a Mi Hazánk a parlamentbe jutási küszöb felett, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt viszont alatta állandósította a helyét.

Toroczkai Lászlóék a közvélemény-kutató előző két mérésben 7, most 8 százalékon állnak a pártválasztók között (a biztos szavazó pártválasztók között 6 százalékuk van), a DK és az MKKP viszont egy-egy viszonylag erősebb hónap kivételével az összes többiben a 2–3 százalékos sávra állt be az idei kutatásokban.

A falvakban és a kis- és közepes városokban minimális mértékben vezet a Fidesz a Tisza előtt (30–28 és 29–28 arányban), ugyanakkor a megyei jogú városokban (27–35) és különösen Budapesten (17–45) jelentős hátrányban van a kormányoldal Magyar Péterékkel szemben – írja a lap.

A felmérés arra is rákérdezett, hogy a választók melyik párt győzelmét jósolják a 2026-os parlamenti választáson. Míg a nyár elején 36 százalékuk a Tisza, 32 százalék pedig a Fidesz győzelmét tartotta valószínűnek, októberben ez megfordult: Magyar Péterék győzelmére a választópolgárok 32 százaléka számít, a kormánypártokéra viszont immár 34 százalék.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt időszakban több olyan közvélemény-kutatás is napvilágot látott, amelyek szerint megszilárdulni látszik a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben: