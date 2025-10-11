Be kell lépni a Fideszbe, jelenteni a kollégákról és részt venni a telefonos kampányokban – a volt gyámügyi ügyintéző szerint ezek voltak a botrányosan alacsony fizetés emelésének a feltételei

Fidesz;gyermekvédelem;Magyar Péter;

2025-10-11 16:57:00 CEST

Hegyi Ildikó meglehetősen botrányos állapotokról számolt be a gyermekvédelemben.

„Íme az orbáni gyermekvédelem belülről. Hegyi Ildikó egykori gyámügyi ügyintézővel beszélgettünk Mesteriben, Vas megyében a gyermekvédelmi szakemberek nehézségeiről, a gyermekvédelem fideszes leépítéséről” - írta videós bejegyzésében Magyar Péter.

A közzétett videóban a Tisza Párt elnöke Hegyi Ildikó volt gyámügyi ügyintézővel beszélgetett, aki meglehetősen erős állításokat fogalmazott meg a gyermekvédelmi rendszer állapotával kapcsolatban. Mint mondta, nyolc éve mondott fel a munkahelyén amiatt a nyomás miatt, amivel akkor szembesült, amikor a járási hivatalok felügyelete alá került a rendszer. Elmesélte, hogy korábban nem volt ennyire rossz a helyzet, az első éveiben azt tapasztalta, hogy egy gyerek, ha szerencsés, akkor három nevelő, három műszakban neveli, ideális esetben ők végigkísérték a fejlődését és kötődni tudott hozzájuk. Később azonban egyre inkább előfordult, hogy a nevelők évente, félévente váltják egymást. Ez a helyzet 12-13-14 éve kezdett kialakulni, az oka pedig részint a normális fizetés, részint az erkölcsi megbecsülés hiánya.

Elmondása szerint most már örülnek, ha embert találnak a rendszerbe. A szakma felhígult, miközben nagyon nem mindegy, hogy kiket vesznek fel ilyen munkára. Hegyi Ildikó Celldömölkon dolgozott, de nem bírta a nyomást tovább. – Nem akartam nagyon politizálni, de olyan lehallgató-besúgó rendszer alakult ki, amit nehéz volt elviselni. Meg anyagilag is aszerint rotálják az embert, hogy milyen pártállása van. Nyolc éve felmondtam, azóta több mint tízen ültek a helyemen. El tudod képzelni, milyen munka folyik akkor ott? - tette fel a kérdést.

Hegyi Ildikó elmesélt egy történetet, egy négynapos csecsemőt kellett volna elvinni a kórházból Gencsapátira átszállással és a főnöke nem biztosított autót, közölte, hogy menjenek tömegközlekedéssel mert úgyis csak lófrálnak.

A szakember kifejtette, hogy a védelembe vétel terén is nagy problémák vannak. Korábban, ha például egy gyermek rossz körülmények között élt, vagy erőszak érte, nyolcnapos határidők voltak megszabva a családból történő kiemelésére, ma viszont az is előfordul például falvakban, hogy egy ilyen eljárás másfél évig elhúzódik.

Kitért rá, hogy korábban ennyire rossz körülmények nem voltak, a túlterheltség sem volt olyan rettenetes, a szökések sem voltak jellemzőek, hiszen ha a nevelők foglalkoztak velük, akkor volt az életükben egyfajta állandóság. Ezzel szemben Szombathelyen már tíz évvel ezelőtt is hallott olyat, hogy a drogdílerek az intézmény előtt vertek tanyát. Az is előfordult, hogy munkája során késsel támadtak rá, illetve halálos fenyegetést kapott. – Jött a börtönből, fölhívott, hogy emlékszik? Megígértem, hogy megölöm - mondta, hozzátéve, hogy az illető egy hét múlva természetes halállal meghalt.

A pozitív élményekről szólva elmesélte, hogy néhányan nagyon hálásak a munkájáért, volt, aki húsz év után is ráköszönt és megköszönte neki. Az is nagy élmény számára, amikor örökbe tudnak adni egy gyermeket és ha látja az örökbe fogadó szülők boldogságát.

Miközben a munka nem egyszerű és még csak nem is veszélytelen, a fizetések természetesen ebben a szektorban is egészen botrányosak. Hegyi Ildikó elmondta, hogy amikor nyolc éve felmondott, több diplomásként nettó 150 ezer forintot kapott havonta. Egy kolléganője szintén felsőfokú végzettséggel 3 évvel ezelőtt tért vissza a munkába gyesről, akkor még mindig nettó 180 ezer forint volt a fizetése. Amikor pedig fizetésemelést kért, a főnöke közölte vele, hogy ki tudja nevezni osztályvezetőnek, három feltétellel:

be kell lépni a Fideszbe, jelenteni kell a kollégákról és részt kell venni a Fidesz országos telefonos kampányaiban.

A Vas megyei általános állapotokról szólva Hegyi Ildikó kiemelte, nagyon sokan átjárnak Ausztriába dolgozni, a fideszes szomszédai pedig az esetlegesen ebből fakadó jólétük miatt azt hiszik, hogy minden rendben van Magyarországon.

Magyar Péter a videó kísérőszövegében szóvá tette, hogy a független sajtót az orosz propaganda mellett érdekelhetné, milyen megalázó fizetések és politikai zsarolás mellett megy tönkre a gyermekvédelem,

aminek a szépséghibája csak az, hogy a Tisza Párt elnöke egy ugyanezt sérelmező korábbi szombati Facebook-posztjában hivatkozás nélkül idézte az RTL, a 444 és Népszava gyermekvédelmi ügyekről szóló hírét.

Az RTL a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatójának az egyik kiskorúáldozatával beszélt, a 444 azt írta meg, hogy Juhász Péter Pál 12 éves kora óta ismert egy lányt, akit később prostituáltként futtatott, a Népszava szombati cikke pedig arról szólt, hogy hétköznaponként nem is 1500, hanem 1200 forint jut egy-egy gondozott étkeztetésére a magyarországi gyermekvédelemben.