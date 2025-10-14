Megsemmisítették az október 5-i választás eredményét Tiszaburán

választási bizottság;Tiszabura;időközi választás;szavazatvásárlás;befolyásolás;

A Területi Választási Bizottság az új választást november 2-ra tűzte ki.

A Területi Választási Bizottság a benyújtott bizonyítékok alapján úgy döntött: az azokban felismerhető jogszabálysértések alkalmasak arra, hogy a demokráciába és a választási eljárásba vetett bizalmat megingassák, azok módja és mértéke döntően befolyásolhatta a választás eredményét - írja a Szabad Európa.

Ezért határozatukban megsemmisítették az október 5-i választás eredményét, amelyet Vavrik Géza és csapata nyert meg. A Bizottság az új választást november 2-ra tűzte ki.

A 3300 fős Jász-Nagykunban lévő település időközi választáson összesen hat önkormányzati és egy polgármesteri székért több mint 70-en jelölt indult. A lap azt írja, legkevesebb 50 kamujelölt volt közöttük, akik nem azért indultak el, hogy nyerjenek. Őket azok indították el a választáson, akik nyerni akartak, hogy a kamujelöltek szavazókörbe delegált emberei is nekik dolgozzanak.

A Szabad Európa szerint szavazatvásárlással is éltek. Volt, akinek a végrehajtó vitte volna a házát, de az egyik jelölt inkább kifizette, csakhogy a család voksait behúzza. De a jelöltek intézői sok esetben elkezdték felvásárolni a tiszaburaiak személyi és lakcímkártyáit is néhány ezer forintért, amit a szavazás napjáig maguknál tartottak.

Eredmény Az október 5-i időközi választást a jelenleg is regnáló polgármester Vavrik Géza (ORFME - Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület) nyerte. Ő 596 szavazatot, míg Fekete Zsigmond (Cikösz - Cigány Közösségek Szövetsége) 517 voksot húzott be. Farkas László (Firosz - Fiatal Romák Országos Szövetsége) az ikszek 26,2 százalékát kapta, 396-an akarták őt polgármesternek.

Pénzes Tímea a település helyettes-jegyzője még a választások előtt azt nyilatkozta, kért segítséget a Nemzeti Választási Irodától, valamint a területitől is. De nem kapott. A Nemzeti Választási Iroda szerint kapott segítséget: adtak nekik laptopokat, szorgalmazták a szavazatszámláló bizottsági tagok és a delegáltak oktatását is a választásokra, valamint a két szavazókör környékét is megerősítették rendőrökkel.

A tiszaburai jegyző azonban plusz embereket nem kapott a szavazókörökbe a törvényes és tiszta választások felügyeletére. A lapnak az NVI korábban azt írta: azért nem küldtek több embert, mert nem látták indokoltnak.

Szavazatvásárlás, befolyásolás

A választás napján rengeteg videó és hangfelvételt készítettek a településen szavazatvásárlásról, befolyásolásról. Fekete Zsigmond, a Cikösz polgármesterjelöltjének az ügyvédje október 8-án a Helyi Választási Bizottsághoz fordult és kifogást nyújtott be. Ezt még további hat panasszal együtt egyesítette a Bizottság, majd a bizonyítékok mérlegelése után az „óvást” elutasította.

Azonban október 12-én ezt megfellebbezték és kérték a bizonyítékok alapján a Területi Választási Bizottságot az eredmény megsemmisítésére.

A Területi Választási Bizottság mérlegelése alapján a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat elküldte a rendőrségnek, valamint olyan súlyúnak ítélte a jogsértéseket, hogy úgy döntött: megsemmisíti a tiszaburai választás eredményét és új választást írnak ki.

„A TVB különösen a 3. sz. mellékletként csatolt videót értékelve megjegyzi, hogy még a polgármester-jelöltek is úgy vélték: számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak. (…) A választási bizottságnak törvényi kötelezettsége a választások tisztaságának, törvényességének a biztosítása mellett szükség esetén a választás törvényes rendjének a helyreállítása”

- áll a TVB határozatában.