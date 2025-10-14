Beomlott egy aranybánya Venezuelában, legkevesebb 14 ember meghalt

Venezuela;esőzés;aranybánya;bányaomlás;

2025-10-14 08:52:00 CEST

A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.

Sokan életüket vesztették, mert a térségben zajló heves esőzések miatt beomlott egy aranybánya Venezuela déli részén, El Callao településen – jelentették hétfőn a helyi katasztrófaelhárítás illetékesei.

Az Országos Kockázatvédelmi Hálózat helyszínen dolgozó csapatainak közlése szerint legkevesebb 14 halálos áldozata volt a bányaomlásnak. A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.

„A munkálatok első lépése, hogy az összes aknából kiszivattyúzzuk a vizet, hogy csökkentsük a vízszintet, aztán eldöntjük a mentés további menetét” – írták a mentés irányítói a közösségi médiában.

A Caracastól több mint 800 kilométerre délkeletre fekvő El Callao az Orinoco-medence aranyban, gyémántban és koltánban gazdag bányavidékén található, ahol bányászok ezrei dolgoznak megfelelő biztonsági körülmények és érdemi állami felügyelet nélkül. A mintegy 30 ezer lakosú El Callao megélhetését főként az aranybányászat nyújtja.