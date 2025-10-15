Az egész EU-ban Magyarországon drágultak a legjobban az élelmiszerek az elmúlt tíz évben

Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat friss adatai szerint Magyarországon drágultak a legjobban az élelmiszerek az Európai Unióban az elmúlt tíz évben: már több mint kétszer annyiba kerülnek, mint 2015-ben. A kenyér és gyümölcsök ára ráadásul kiugró rekordot állított be a magyar boltokban – számol be az RTL Híradó.
A kenyér kilója 2015-ben még átlagosan 270, idén azonban már 903 forint forint volt, ez nálunk drágult legjobban az EU 27 tagállama közül. A tej 57, tojás 110 százalékkal drágult, utóbbinál nagyobb arányban csak Szlovákiában és Észtországban emelkedett az ára. 2015. januárja és 2025. augusztusa között a zöldségek ára 130, a gyümölcsöké 174 százalékkal nőtt az Eurostat adatai szerint itthon, ami rekorddrágulás az unióban.
A legnagyobb mértékben Európában a magyar élelmiszerárak emelkedtek, több mint a duplájukra. Más tagállamokban lényegesen kisebb, átlagosan 40-50 százalékos volt az áremelkedés. Az RTL Híradó által megkérdezett szakértők szerint ráadásul további emelések várhatók a nyersanyagok világpiaci árának növekedése miatt, és ez ellen az árrésstop sem védi meg a vásárlókat. A Nemzetgazdasági Minisztérium a csatorna megkeresésére azzal érvelt, hogy letörték az inflációt.A KSH szerint szeptemberben nem emelkedtek az árak
Mint arról beszámoltunk, a KSH múlt héten közölt jelentése szerint szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Vagyis a fogyasztói árindex harmadik hónapja változatlan, ami arra utal, hogy megállt az infláció emelkedése. A KSH által mért 4,3 százalék ugyan stagnálást jelent, de uniós összehasonlításban még mindig magas: az eurózóna inflációja szeptemberben 2,2 százalék volt, azaz körülbelül fele a magyar áremelkedési ütemnek, amely még mindig az EU-s országok első harmadában van.
Ráadásul a kormányzati intézkedések akár 1,5 százalékponttal is mérsékelhetik az inflációt a jegybank és a független szakértők becslése szerint. Ezek az intézkedések most lefojtják az áremeléseket, de ha kifutnak az árrésstopok és az „önként vállalt" áremelési korlátozások, akkor az egyszeri inflációemelkedést hozhat.