„Gyurcsányné, a komcsi Apró-unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett” - Schmidt Mária burkoltan megfenyegette Dobrev Klárát

egyház;Schmidt Mária;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;gyónás;

2025-10-15 14:55:00 CEST

A DK elnöke nem hagyta szó nélkül: azt írta, hogy őt nem lehet megállítani és megfélemlíteni, hiába fenyegetőzik a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

Lényegében megfenyegette a Demokratikus Koalíció (DK) elnökét a Terror Háza Múzeum főigazgatója egy szerdai Facebook-posztban.

Schmidt Mária annak kapcsán szólalt meg, hogy az ellenzéki párt vezetője a pedofil bűncselekményekkel összefüggésben feloldaná a gyónási titkot. Úgy fogalmazott, szerinte a politikussal nem az a gond, hogy nagyapja a magyar történelem egyik legaljasabb, legsunyibb tömeggyilkosa volt, és hogy Gyurcsány Ferenc volt a férje. A problémát abban látja, hogy a nyomdokaikba lépett, és az ő gyakorlatukat folytatja.

A történész hangsúlyozta, hogy az egyház belső működése nem tartozik az állami szabályozás alá. Hozzátette, ez több ezer éve így van, és így is marad. Elmondása szerint egy egyháznak a saját felelőssége és joga meghatározni működése szabályait, és ez szerinte helyes. Ha nem így lenne, nem maradna egyház. És mi, magyarok, tiszteljük az egyházakat – tette hozzá.

Schmidt Mária úgy véli, Dobrev Klára nagyapját és elvtársait akarja egyházellenességben lekörözni, és mind neki, mind felmenőinek lett volna lehetőségük más szemléletet meghonosítani a gyermekvédelemben. Kijelentette: ha lenne fogalmuk arról, milyen munka zajlik a szociális szektorban, mely pontokon lehet és kell rajta javítani, és hogyan, akkor lenne miről beszélniük. Akkor – fogalmazott – talán tudnának valami érdemlegeset is mondani, ám amit most tesznek, az gyűlölködés és rágalmazás.

„A magyar közélet Dobrevvel szemben eddig nagyon visszafogott, sőt kíméletes volt. A sas ugyanis nem kapkod legyek után. Kivéve, ha a légy ennyire elszemtelenedik. Akkor kénytelen. Akkor Gyurcsányné, a komcsi Apró-unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És akkor lesz miről magyaráznia a gyermekeinek. Lesz pár kellemetlen beszélgetése” – zárta gondolatait Schmidt Mária.

A DK elnöke válaszában azt írta, hogy őt nem lehet megállítani és megfélemlíteni, hiába fenyegetőzik a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Dobrev Klára szerint a hatalomban pánik uralkodik, mert az igazság nem derülhet ki, ezért van szükség fenyegetőzésre. Hangsúlyozta: nem lehet gyónási titok az, hogy valaki gyerekeket megerőszakol vagy szexuálisan bántalmaz. Bejegyzését azzal zárta, hogy tízmillió magyar ember várja a válaszokat arra, mely állami vezetők és rendőrök mentegették a Szőlő utcai „gazembert”, valamint arra is, ki az a Zsolti bácsi.