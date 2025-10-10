Megszólalt a Budapesti Javítóintézet letartóztatott exigazgatója, Juhász Péter Pál egyik áldozata

18+;gyermekvédelem;áldozat;prostitúció;megszólalás;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-10 19:45:00 CEST

Mindössze 14 éves volt.

Talán egy boxernadrág, inkább egy úszógatya lehetett rajta. (...) Így állt, felrakta az egyik lábát, oldalra húzta, majd megmutatta a kis fekete piercingjét, hogy milyen igényes, milyen szép, és a nőnek milyen jó ez, hogy neki ez ott van. És, hogy nekünk is van nyelvpiercingünk, ez a párunknak milyen jó – tett közzé egy részletet péntek este az RTL Házon kívül című műsora a Facebook-oldalán abból a videóinterjúból, amelyben megszólal a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatójának az egykori áldozata.

Állítása szerint a lány alig volt 14 éves, amikor Juhász Péter Pál szexuálisan zaklatni kezdte. Beszél arról is, hogy az exigazgatóról milyen történeteket meséltek a gyerekotthonos lányok, a férfi hogyan férkőzött a bizalmába, és mi történt, miután a közeledését jelezte a nevelőjének. Mondjuk ez utóbbit sajnos nem nehéz kitalálni – fűzték hozzá a műsor készítői.

Amint arról lapunk is beszámolt, a 444 egy héttel ezelőtt a lap által megismert hivatalos dokumentumokra hivatkozva írta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója tizenkét éves kora óta ismerte azt a lányt, akit később prostituáltként futtatott. Az említett iratok szerint Sárát (a lány nevét megváltoztatták – a szerk.) korábban játékterembe és gyorsétterembe is elvitték, olykor pedig éjszakára is kimaradt. Általában ketten mentek érte, Juhász Péter Pál vagy jelenleg szintén letartóztatásban lévő élettársa, aki később Sára barátnője lett. Bár ekkora lány még édesanyjával élt – aki megbízott a férfiban –, később otthonban helyezték el. Az intézménybe kerülése után egy hónappal készült róla egy rutin pszichológiai szakvélemény, amely többek között azt állapította meg, hogy szexuális bántalmazás érhette.

A Budapesti Javítóintézet körüli botrány sértettjei nem a Juhász Péter Pál által vezetett intézményből, hanem más fővárosi gyermekvédelmi otthonokból származtak. A férfi korábban több gyermekvédelmi intézményben dolgozott, ahol megismerkedett élettársával és helyettesével. Az áldozatok beszervezését az élettárs intézte, aki saját múltja révén könnyen teremtett kapcsolatot a gyermekvédelemben élő fiatalokkal. Amint arról a Népszava is beszámolt, nem csak egy bűncselekményről van szó a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben, a nyomozás érdemi része pedig még el sem kezdődött.

Még nem tisztázott, hogy Juhász Péter Pál és élettársa mikor kezdte futtatni Sárát vagy bárki mást. A nyomozás jelenleg is tart, és a kényszerítés egyelőre csak gyanú, amelyet Sára maga tagad. Dokumentumok szerint a férfit és társát már 2012-ben kihallgatták egy kiskorú szexuális bántalmazása kapcsán, akit később a feltételezés szerint prostitúcióra kényszerítettek. Sára a 2010-es évek közepén eltűnt a gyermekotthonból, azóta is prostituáltként dolgozik. Az egésznek azért van jelentősége – hívta fel a figyelmet a 444 –, mert a botrány kitörése után a hivatalos állami és kormányzati kommunikáció kitartóan azt hangsúlyozza, hogy nincsenek kiskorú érintettek, minden szereplő nagykorú.