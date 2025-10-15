Magyar Péter: Köztudomású tény, hogy Lázár János 2015-2018-as minisztersége idején titkosszolgálati személyeket helyeztek ki Brüsszelbe

Európai Unió;Lázár János;kémbotrány;Várhelyi Olivér;Magyar Péter;

2025-10-15 13:53:00 CEST

Így aztán szerinte Várhelyi Olivér nem is bontotta ki az igazság minden szeletét a brüsszeli magyar kémbotrányban. A Tisza Párt elnöke arról is említést tett, hogy 2018 után a magyar titkosszolgálatok őt is lehallgatták.

A brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015-2018-as minisztersége idején titkosszolgálati emberek kerültek kihelyezésre Brüsszelbe - jelentette ki Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke úgy véli, hogy egykori főnöke, Várhelyi Olivér uniós biztos, akkori uniós nagykövet nem bontotta ki az igazság minden részletét, amikor tagadta ezt a hivatalos vizsgálatkor.

„Mivel ekkor jómagam is az uniós magyar nagykövetség diplomatájaként dolgoztam, első kézből tapasztaltam, hogy miután Lázár János átvette az uniós ügyek irányítását, szakpolitikai felkészültséggel nem rendelkező fura figurák érkeztek Brüsszelbe fedett, »diplomata« munkakörbe, akik valószínűsíthetően a magyar szolgálatoknak dolgoztak, és az lehetett a feladatuk, hogy magánéletileg és politikailag terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről” - írta Magyar Péter, hozzátéve, ő maga és a „valódi magyar uniós diplomaták döntő többsége” visszautasította az együttműködést a gyanús körülmények között kihelyezett új „diplomatákkal”.

Ezt követően Lázár Jánosnak és Várhelyi Olivérnek címezve Magyar Péter a következőt írta: „Legalább 100 ember tudja, hogy mi történt ebben az időszakban, ahogy azt is sejti, hogy mindez magyar érdeket szolgált-e, vagy hatalmi paranoiát. Magyar érdeket szolgált-e, vagy egy másik ország érdekét? Én magam úgy sejtem, hogy erre a tevékenységre nem kizárólag a magyar nemzeti érdek védelmében került sor” - fogalmazott, hozzátéve, számára megdöbbentő volt látni, ahogy a 2015 előtt élesen oroszellenes nézeteket valló Várhelyi Olivér hogyan lett a Lázártól és Orbántól kapott kinevezése után a legnagyobb szószólója és kiszolgálója az egyre erősödő Orbán-Putyin tengelynek.

A Tisza Párt elnöke szerint az sem lehetett véletlen, hogy ebben az időszakban egyre inkább megerősödtek a Szijjártó Péter-féle Külgazdasági és Külügyminisztériumban „a régi gárda kemény titánjai, köztük olyanok, akik a rendszerváltás előtt Moszkvában, a KGB diplomataképzőjében végeztek”.

Ennek apropóján Magyar Péter azt is közölte: „Orbán Viktor és Szijjártó Péter megfigyelésére ne pazarolja senki az energiáját. Ők nem a sötétben árulják el a magyar érdekeket Moszkvának, hanem a reflektorfényben mosolyogva, vállveregetve - és még büszkék is rá. Ha kell, a budapesti Külügyminisztériumba engedik be az orosz hackereket, ha kell Brüsszelben dolgoznak a megbízóik érdekében. Amit a leköszönő miniszterelnök tesz, az a magyar nemzeti érdek nyílt elárulása. Orbán Viktor már nem titokban viccelődik azon, hogy kivezetné hazánkat az Európai Unióból, hanem egyre nyíltabban készül erre. De ezt az ördögi tervet már nem fogja tudni megvalósítani. Hazánk helye (akár tetszik ez Orbán Viktornak, akár nem) Európában volt, van és lesz.”

A Tisza Párt elnöke ezt követően elismerte, hogy a 2026-os választás valójában egy népszavazás lesz Orbán Viktorról és arról, hogy hazánk megbízható tagja maradjon-e az Európai Uniónak és a NATO-nak is. Zárszóként pedig megjegyezte: 2018-at követően az is tudomására jutott, hogy a magyar titkosszolgálatok a brüsszeli évei alatt sokak mellett őt is megfigyelték és lehallgatták. Hogy erre Lázár János és Várhelyi Olivér tudtával, vagy utasítására került-e sor, azt nem tudja.