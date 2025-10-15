Kövér László a Fülöp-szigetekig ment, hogy elmondja, minél több barátra kell szert tenni, nem pedig ellenségekre

Kövér László;Fülöp-szigetek;szuverenitás;

Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek köztársasági elnöke Manilában fogadta Kövér László házelnököt – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája szerdán a Magyar Távirati Irodával (MTI).

Kövér László a találkozón azt mondta, személyes megtiszteltetés számára, hogy első magyar házelnökként tehetett hivatalos látogatást az országban. Magyarország a keleti nyitás stratégiájával összhangban kiemelt figyelmet szentel a délkelet-ázsiai térségnek, különösen a Fülöp-szigeteknek. Hozzátette, hogy a földrajzi távolság ellenére, közös értékeinkre építve – mint a demokrácia, a közös keresztény gyökerek és a nemzeti szuverenitásba vetett hit – az utóbbi években számos területen sikerült bővíteni országaink együttműködését, és a folyamatos, magas szintű parlamenti és kormányzati párbeszéd szilárd alapját képezi a gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatainknak, valamint az ezeken a területeken megnyíló lehetőségek további kihasználásának.

„Az a gondolkodás is közös bennünk, amit a Fülöp-szigeteki emberek is vallanak: minél több barátra tegyünk szert a világ minden részén, nem pedig ellenségekre” – mondta az Országgyűlés elnöke.

Ferdinand Marcos Jr. elnök kiemelte a mezőgazdaság területén meglévő projekteket, és megköszönte Magyarországnak, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében a Fülöp-szigeteki egyetemisták számára helyeket biztosít, hangsúlyozva, hogy a program a versenyképes szaktudás elsajátításán túl lehetőséget nyújt a személyes kapcsolatok kamatoztatására is.

Kövér László a köztársasági elnöki találkozón túl megbeszélést folytatott vendéglátójával, Vicente Castelo Sottóval, a Fülöp-szigeteki szenátus elnökével, akit magyarországi viszontlátogatásra hívott meg, valamint Maria Theresa P. Lazaro külügyminiszterrel, továbbá a szenátus Fülöp-szigeteki–Magyar Baráti Csoportjának elnökével, Juan Miguel Zubiri szenátorral és a csoport tagjaival.