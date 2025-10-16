„Az én forradalmiságom már csak egy dísz a polcon” – interjú Konok Péterrel

Kiváló történész, a baloldali radikalizmusok kutatója. De bloggerként lett népszerű. Több ezren követik közéleti témájú és egyéb bejegyzéseit, hol lelkesen visszaigazolva, hol harsányan elutasítva lüktető, szabadosan megfogalmazott, független szellemű gondolatait. Ma már tévéműsorokban is ingerli a nézőket, szépirodalmi könyvei jelentek meg. Számára sem könnyű eldönteni, mennyire anarchista és mennyire marxista, hol helyezhető el az a fajta önigazgató társadalmi modell, amelyet ideálisnak tartana. Konok Péterrel Mendén, kis kertes otthonában beszélgettünk. A világ balos dolgairól, nem a világtól elzártan.