Podcastünk, a Bal-jobb-bal első videós adásában Konok Péterrel és Bialkó Lászlóval beszélgettünk korunk nagy baloldali gondolkodójáról, Slavoj Žižekről.
Kiváló történész, a baloldali radikalizmusok kutatója. De bloggerként lett népszerű. Több ezren követik közéleti témájú és egyéb bejegyzéseit, hol lelkesen visszaigazolva, hol harsányan elutasítva lüktető, szabadosan megfogalmazott, független szellemű gondolatait. Ma már tévéműsorokban is ingerli a nézőket, szépirodalmi könyvei jelentek meg. Számára sem könnyű eldönteni, mennyire anarchista és mennyire marxista, hol helyezhető el az a fajta önigazgató társadalmi modell, amelyet ideálisnak tartana. Konok Péterrel Mendén, kis kertes otthonában beszélgettünk. A világ balos dolgairól, nem a világtól elzártan.
A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője egy, a Telexen megjelent interjúban fejtette ki véleményét a színházról és a magyar irodalmi alkotókról.
Fontos-e egy író véleménye? Konok Péter, Parászka Boróka, Széky János, Szily László és Józsa Márta többek között erről beszélgetett az Esterházy, a publicista című programon, a Szépírók Társasága által szervezett Esterházy-fesztiválon.
Konok Péter, a népszerű vitatkozó új könyvében egyszerre vitriolos és humoros. Így szeretné Orbán hatalmát megdönteni.
Kassák Lajosra emlékezve tartottak minikonferenciát a Politikatörténeti Intézetben. A munkásemberből – magát autodidakta módon képezve – avantgárd költővé vált Kassák különc ember volt, akit egyesek istenítettek, mások félték. Pacsika Márton művészettörténész és Konok Péter történész azt is megállapította, hogy a Kossuth-díjas alkotó megítélése a mai napig vitatott: a szakma jórészt elismeri jelentőségét, de konkrét alkotásairól mégis kevés szó esik.