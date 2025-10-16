Pont az MNB-botrány kirobbanását követő napokban ajándékozott el értékes ingatlanokat Matolcsy Ádám barátja

MNB;ingatlanok;Matolcsy Ádám;Somlai Bálint;

2025-10-16 08:52:00 CEST

Egy 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi ház az édesapjáé, egy csaknem 150 négyzetméteres fővárosi lakás pedig a feleségéé lett.

Mozgalmas időszak volt március második fele Somlai Bálint életében: a korábbi jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó milliárdos vállalkozó jelentős döntéseket hozott a saját vagyonával kapcsolatban, és néhány nap leforgása alatt több értékes ingatlanát is elajándékozta – írja a Direkt36.

Erre a portál szerint Somlai Bálint pár nappal azután szánta el magát, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) március 19-én nyilvánosságra hozta a jegybank alapítványánál talált súlyos problémákról, óriási vagyonvesztésről szóló jelentését. Az ÁSZ ebben a dokumentumban Somlaira nézve is érzékeny megállapításokat tett. A jelentés szerint korlátozhatta a piaci versenyt, hogy a jegybanki alapítvány vagyonkezelője, illetve annak leánycégei számos esetben Somlai vállalkozásaival szerződtek, összesen milliárdos nagyságrendben.

Mivel az ÁSZ a jegybanki alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban bűncselekmények gyanúját állapította meg, a jelentés publikálásával párhuzamosan feljelentést is tett. A rendőrség ezt követően, március 25-én közölte: hűtlen kezelés gyanúja miatt eljárást indítottak. Azt nem tudni, hogy az ügynek van-e már gyanúsítottja.

A Direkt36 kutatásai szerint

Somlai Bálint ezekben a napokban szabadult meg több, kiemelkedő adottságú ingatlanától, mégpedig úgy, hogy azokat az édesapjának és a feleségének ajándékozta. Így került át egy 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi ház és a közelében futó magánút az édesapjának nevére. Egy fővárosi, közel 150 négyzetméteres lakás a feleségéé lett.

A tulajdoni lapok alapján a tihanyi telken található ház és az annak közelében fekvő út kilenc nappal az ÁSZ-jelentés nyilvánosságra hozása után, március 28-án ajándékozás jogcímén került át Somlai édesapjának nevére. A dokumentumokon ugyanezzel a dátummal az is szerepel, hogy Somlai Bálintot holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg.

A másik érintett ingatlan Budapest II. kerületében, a Víziváros nevű városrészben fekszik. A közel 150 négyzetméteres lakás egy társasház legfelső, nyolcadik emeletén található. Somlai és felesége ezt a lakást 2019-ben közvetlenül az építtető cégtől vette, és idén március 27-ig közösen is tulajdonolták, ekkor ajándékozás jogcímén a teljes lakás Somlai feleségének nevére került. A haszonélvezeti jogot itt már a vásárláskor Somlai Bálint édesapjának, illetve a felesége édesapjának nevére jegyezték be.