Orbán Viktor nem hagyja ki az uniós csúcsot október 23-án, a Békemenet után elindul Brüsszelbe

Sűrű, de nem lehetetlen – állapította meg a miniszterelnök, hozzátéve, amíg meg nem érkezik, valószínűleg Robert Fico szlovák kormányfő képviseli majd a magyar álláspontot.

Békemenet és EU-csúcs egy napon. Sűrű, de nem lehetetlen – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. 

A kormányfő a bejegyzésében egy videót is közzétett, melyben a Mandinernek adott interjújában arról beszél, „hiába magyarázom nekik Brüsszelben most már évek óta, nem először fordul elő, hogy a nemzeti ünnep napjára teszik az uniós csúcsot, október 23-ára, hogy ezt ne tegyék, de nem hajlandók ezt tudomásul venni, nem változtatnak a kedvünkért ezen”. Tehát – folytatta – a csúcs már hamarabb megkezdődik, mint hogy ő odaérne.

Orbán Viktor kiemelte, hogy emiatt

  • kénytelen lesz írásban is elküldeni a magyar álláspontot,

  • a vitára pedig felkérik valószínűleg majd Robert Fico szlovák kormányfőt, hogy amíg meg nem érkezik, folyamatosan képviselje ezt.

– Innen a Békemenetről pedig sovány malac vágtában, ha szabad így fogalmaznom, irány Brüsszel – üzente a miniszterelnök.

Mint arról mi is beszámoltunk, tegnap derült ki, hogy Orbán Viktor október 23-án 13 órakor a Kossuth téren tart majd beszédet. Az eseményt a kabinet megtámogatja egy Békemenettel, amelynek a Kossuth tér lesz a célállomása. A Tisza Párt az úgynevezett Nemzet Menetét tartja a fideszes álcivil szervezet, a CÖF-CÖKA által szervezett Békemenet ellenpólusaként. A Nemzet Menete október 23-án délután 2-kor veszi majd kezdetét, célállomása pedig a Hősök tere lesz.

