2025-10-16 11:23:00 CEST

Orbán Viktor nem hagyja ki az uniós csúcsot október 23-án, a Békemenet után elindul Brüsszelbe

Sűrű, de nem lehetetlen – állapította meg a miniszterelnök, hozzátéve, amíg meg nem érkezik, valószínűleg Robert Fico szlovák kormányfő képviseli majd a magyar álláspontot.