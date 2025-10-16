Orbán Viktor nem hagyja ki az uniós csúcsot október 23-án, a Békemenet után elindul Brüsszelbe

Békemenet és EU-csúcs egy napon. Sűrű, de nem lehetetlen – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A kormányfő a bejegyzésében egy videót is közzétett, melyben a Mandinernek adott interjújában arról beszél, „hiába magyarázom nekik Brüsszelben most már évek óta, nem először fordul elő, hogy a nemzeti ünnep napjára teszik az uniós csúcsot, október 23-ára, hogy ezt ne tegyék, de nem hajlandók ezt tudomásul venni, nem változtatnak a kedvünkért ezen”. Tehát – folytatta – a csúcs már hamarabb megkezdődik, mint hogy ő odaérne.
Orbán Viktor kiemelte, hogy emiatt
kénytelen lesz írásban is elküldeni a magyar álláspontot,
a vitára pedig felkérik valószínűleg majd Robert Fico szlovák kormányfőt, hogy amíg meg nem érkezik, folyamatosan képviselje ezt.
– Innen a Békemenetről pedig sovány malac vágtában, ha szabad így fogalmaznom, irány Brüsszel – üzente a miniszterelnök.
Mint arról mi is beszámoltunk, tegnap derült ki, hogy Orbán Viktor október 23-án 13 órakor a Kossuth téren tart majd beszédet. Az eseményt a kabinet megtámogatja egy Békemenettel, amelynek a Kossuth tér lesz a célállomása. A Tisza Párt az úgynevezett Nemzet Menetét tartja a fideszes álcivil szervezet, a CÖF-CÖKA által szervezett Békemenet ellenpólusaként. A Nemzet Menete október 23-án délután 2-kor veszi majd kezdetét, célállomása pedig a Hősök tere lesz.Orbán Viktor a Kossuth téren beszél október 23-ánMagyar Péter: Kedves Fidesz-szavazók, várunk benneteket is a Nemzeti Meneten