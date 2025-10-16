Jövő héten az Európai Parlament is előveszi a brüsszeli magyar kémbotrányt

Az Európai Parlament legmagasabb döntéshozó testülete, az Elnökök Értekezlete úgy döntött, hogy napirendre tűzi a tényfeltáró újságírók nemzetközi együttműködése által feltárt magyar kémhálózat ügyét – tudta meg az EUrologus.
A lap szerint
a vita jövő szerda délután lesz Strasbourgban.
Mindez nem tekinthető váratlannak, mivel már a cikkek megjelenését követően indítványozta az EP-ben Elio Di Rupo szociáldemokrata képviselő, volt belga miniszterelnök egy ad hoc bizottság felállítását. Ezt azzal indokolta, hogy
az uniós intézményekkel szemben elkövetett kémkedés súlyosan veszélyezteti az EU integritását.
A Direkt36 múlt csütörtökön számolt be arról, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben, Várhelyi Olivér uniós biztos pedig korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt. Az EU-s intézményekbe való beszivárgás és a hírszerző hálózat kiépítésének fő célpontjai a brüsszeli intézményekben dolgozó magyar állampolgárok voltak. A kémbotrány miatt vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke személyesen hallgatta meg Várhelyi Olivért.
Az EUrologus kiemeli, az EP-ben jövő héten lefolytatott vita következménye lehet – Elio Di Rupo képviselő kérésének megfelelően – egy ad hoc bizottság, majd egy vizsgálóbizottság felállítása. Ez a testület akár meg is hallgathatja az érintetteket, többek között Várhelyi Olivért.
