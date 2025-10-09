Izrael és a Hamász megállapodott a gázai béketerv első szakaszáról

Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Gázai övezet;béketerv;békemegállapodás;Donald Trump;békeegyezmény;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-10-09 07:33:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök szerint az összes izraeli túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael a megállapodásban szereplő vonalig visszavonja egységeit a Gázai övezetből. Az izraeli kabinet csütörtökön ül össze, hogy szavazzon a megállapodásról.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Izrael és a Hamász megállapodott a gázai békefolyamat első szakaszáról – számolt be a BBC. A tűzszüneti megállapodás – amelyet az izraeli kormánynak még jóvá kell hagynia – megnyitja a utat a két éve tartó háború lezárása, az izraeli túszok és palesztin foglyok szabadon bocsátása, az izraeli erők Gázából történő kivonása és a humanitárius segélyek bejutása előtt az övezetbe.

Az izraeli kabinet csütörtökön ül össze, hogy szavazzon a megállapodásról – amennyiben jóváhagyják, a tűzszünet azonnal életbe lép. Trump a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy „minden túsz hamarosan, valószínűleg hétfőn szabadul”, továbbá Izrael „a megállapodott vonalig visszavonja csapatait”. A Hamász is megerősítette a megállapodás tényét, ugyanakkor egy palesztin forrás a BBC-nek elmondta, hogy a terrorszervezet még nem kapta meg a fogolycsere végleges listáját.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „nagy napnak” nevezte a megállapodást Izrael számára, és bejelentette, hogy csütörtökön kormánya elé terjeszti azt. A világ vezetői, valamint az izraeli túszok családjai és a háború elől elmenekült palesztinok is üdvözölték a történelmi megállapodás hírét, noha annak részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A tárgyalások Egyiptomban zajlottak, a közvetítésben az egyiptomi vezetés mellett Katar, az Egyesült Államok és Törökország is részt vett. Az áttörés pontosan két évvel és két nappal azután történt, hogy Izrael megkezdte gázai hadjáratát a 2023. október 7-i, több mint 1200 izraeli halálát okozó terrortámadásra válaszul, amely során a Hamász fegyveresei 251 embert elhurcoltak a Gázába. A terrorszervezet irányítása alatt álló egészségügyi minisztérium szerint az izraeli katonai műveletek kezdete óta legalább 67 183 ember vesztette életét az övezetben, köztük több mint 20 ezer gyermek.