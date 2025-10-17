Több tízezer embert rágalmazott meg Semjén Zsolt, amikor legyilkosozta a meddőségi magánintézetek dolgozóit, Kaáli Nagy Géza szerint most visszakapta, amit ellenük tett

Semjén Zsolt;Dr. Kaáli Nagy Géza;Kaáli Intézet;

2025-10-17 05:55:00 CEST

A sors igazságot szolgáltatott?

- Semjén Zsolt azt kapta, amit megérdemelt. Mert egykor ő is durván és alaptalanul rágalmazott meg embereket. Most őt is alaptalanul befeketítették, amikor arra utaltak, hogy fiatal állami gondozottakkal lehetett szexuális kapcsolata. Immár ő is tudhatja, hogy mi mit is érezhettünk, amikor ő feketített be minket.

A fentiekben egy ötvenéves asszony szavait idézem, aki lapunkat azért kereste meg, hogy elmondja:

2017-ben Semjén keményen megtámadta a Kaáli meddőségi intézetet.

Az asszony az intézetnek köszönheti, hogy gyermeke született, ezért riportalanyunk indulattal beszél a miniszterelnök-helyettesről.

Tény, hogy Semjén Zsolt, 2017 augusztusában a Hír TV-nek nyilatkozva kemény szavakkal ostorozta a Kaáli intézetet, s tulajdonképpen azt állította, hogy ott meggyilkolják az anyaméhbe be nem ültetett embriókat. Íme a kereszténydemokrata politikus akkori szavai:

„Miután a Kaáli Intézetben nem kerül minden magzat beültetésre a méhbe, fölmerül a kérdés, hogy mi történik azokkal a megfogant emberi életekkel, amelyeket nem ültetnek be anyaméhbe?” Semjén már e kérdéssel is azt sugallta, hogy törvénysértő gyakorlat folyik az intézetben. A politikus ekképp folytatta gondolatmenetét: „Amit mi tehetünk, az az, hogy legalább Magyarországon akadályozzuk meg, hogy a magyar nőknek és a magyar házaspároknak, magyar embereknek az embrióival, magzataival, végső soron a magzati korukat élő magyar emberekkel kísérletezzenek, legyilkolják őket, lefagyasszák, kidobják őket, és a szöveteiket felhasználják ipari célra… A magánbiznisz helyett az állami kontroll világába kell áthelyezni ezeket az eljárásokat…”

A Kaáli intézetet alapító és vezető Kaáli Nagy Géza akkor azonnal reagált a vádakra. A tucatnyi egészségügyi szabadalmat jegyző, magyar-amerikai állampolgárságú professzor 2017-ben ekképp cáfolta Semjént:

„A törvény világosan fogalmaz. A betegek kérhetik, hogy embrióikat későbbi felhasználás céljából lefagyasszák, azt más meddő párnak vagy egy arra jogosult intézetnek felajánlják kutatási célra. Kérhetik ugyan embrióik megsemmisítését is, de ilyen még nem fordult elő. Embriókkal nem kereskedhetnek a Kaáli Intézeten keresztül, és nem is dobják ki őket”. Kaáli ugyanakkor megemlítette, hogy: „ilyen eset pont egy állami intézetben fordult csak elő, amikor több mint 10 évvel ezelőtt nem szerezték be a fagyasztáshoz szükséges hűtőt. Ez annyira ritka, ilyenről Európában se hallottam, meg Amerikában sem. Az ilyet senki nem meri megcsinálni, ezt csak Magyarországon merik megcsinálni egy állami intézetben.”

Kaáli Nagy Géza érveit Semjén sosem cáfolta meg.

Ha a politikus komolyan gondolta volna vádjait, akkor fel kellett volna jelentse a Kaáli Intézetet. Nem tette meg, és nem indult nyomozás az intézetben folyó bűncselekmények gyanúja miatt. Azt se cáfolta senki, hogy az egyik állami intézetben viszont tényleg folyt jogsértő embriómegsemmisítés. Semjén – vélhetően - azért nyilatkozott rendkívül bántó módon a meddőség ellen kezelést nyújtó magánintézetekről, mert a kormány államosítani akarta őket, és ezt a tervet szolgálta utóbbiak - de főleg a Kaáli tulajdonában lévő hat intézmény - lejáratása a szavazópolgárok előtt. Az államosítás meg is történt, és 2020. óta Magyarországon az állam a gazdája valamennyi meddőségi centrumnak. Megkerestük Kaáli Nagy Gézát, hogy ő 2017-ben miképp élte meg Semjén vádjait. A 82 éves orvos ennyit mondott:

- Pontosan úgy, mint ahogy most Semjén úr. Az idézett “gyilkosozó” kijelentéssel az intézet munkatársait, engem és főképp a törvénytisztelő meddő párok tízezreit gyanúsították meg.

- Utóbb kértek önöktől bocsánatot a lejáratás miatt?

- Nem.

- Ön nem jelentette fel Semjén Zsoltot rágalmazásért?

- Nem láttam értelmét. Nem akartam az értékes időmet pereskedésre pocsékolni.

Most viszont úgy vélem, a sors némiképp igazságot szolgáltatott, Semjén úr visszakapott valamit abból, amit ellenünk tett. Biztos vagyok benne, hogy nem követett el semmit az állami gondozottak ellen, őt is alaptalanul hurcolják meg politikai ellenfelei. De azt hiszem, rászolgált erre, és beigazolódott a mondás, hogy: „isten nem bottal ver”.

Ebben az ügyben szerettük volna szóra bírni Semjén Zsoltot, hogy ő miképp látja a történteket. Elküldtük a cikk tervezetét a miniszterelnök-helyettesnek, kétszer is beszéltük titkárságával, ám onnan nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy a politikus kíván-e reagálni írásunkra. Ha ezt később még is megteszi, szavait megosztjuk olvasóinkkal