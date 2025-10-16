Magyar Péter a budapesti békecsúcsról: Csak akkor lesz valódi béke, ha mindenki tiszteletben tartja az országok függetlenségét és biztonságát

Budapest;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;béketárgyalások;Magyar Péter;orosz-ukrán háború;

2025-10-16 21:47:00 CEST

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett, hogy ők már hónapokkal ezelőtt javasolták a budapesti helyszínt Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalásához. Kitért 1956-ra, arra, hogy a magyarok akkor is tudták és ki is mondták, hogy ki az agresszor.

Minden háborúban töltött perc túl drága. Minden nap, amikor fegyverek szólnak, családok szakadnak szét, emberek halnak meg, sötét nap Európa történelmében. Ezért minden olyan kezdeményezést, ami a békéhez vihet közelebb, üdvözlünk – jelentette ki Magyar Péter Donald Trump bejelentéséről, hogy egy későbbi időpontban Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról.

– Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon. De ez a béke csak akkor lesz valódi béke, ha a tárgyalóasztalnál minden fél tiszteletben tartja, ami a Budapesti Memorandum lényege volt: az országok függetlenségét és biztonságát. Magyarország pontosan tudja, milyen az, amikor a szomszédban háború dúl, amikor határon túli magyarokat soroznak be katonának, amikor a félelem átszivárog a mindennapokba. Ezért számunkra a béke nem politikai kampányszlogen, hanem nemzeti sorskérdés – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.

Az ellenzéki vezető ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy egy héttel vagyunk október 23-a évfordulója előtt. Kiemelte, hogy a magyarok tudják igazán, hogy lehet a forradalmat ellenforradalomnak hívni, az agresszort szövetségesnek, a megszállókat baráti csapatoknak – azokat a vezetőket, akik ezekben a kérdésekben gyávák voltak, hazudoztak, legkevésbé a magyarok sorsa foglalkoztatta.

– A hatalmukat féltő vezetőikkel szemben a magyar nép mindig, így 1956-ban is megtalálta a módját, hogy belemondja az igazságot az elnyomó szemébe, hogy „te vagy az agresszor!” – emlékeztetett mindenkit arra, hogy az orosz-ukrán háborút, a teljeskörű inváziót Oroszország, Vlagyimir Putyin indította el a szuverén Ukrajna ellen.