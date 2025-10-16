A Fidesz újra leszavazta a Szőlő utcai vizsgálóbizottságról szóló javaslatot

Fidesz;gyermekvédelem;leszavazás;Szőlő utca;Jámbor András;Digitális Polgári Körök;

2025-10-16 21:36:00 CEST

A 2026-os választáson nem is induló ellenzéki politikus gyermekvédelmi javaslatait a törvényalkotási bizottságban azzal söpörték le, hogy az csak szavazatszerzés.

Hiába az új információk a 12 és 14 éves lányról, akik áldozatai lehetnek a Szőlő utcai elkövetőnek, a Fidesz újra leszavazta a Szőlő utcai vizsgálóbizottságról szóló javaslatunkat – kommentálta Facebook-oldalán Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő a parlamenti törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésén történteket. Szerinte elképesztő, hogy nem néznek szembe a 15 évnyi felelősségükkel, és nem akarnak olyan vizsgálatot, ami megelőzné, hogy ezek az esetek újra előforduljanak.

Legutóbb az Országgyűlés költségvetési bizottsága szavazta le Jámbor javaslatait, amely a gyermekek napi étkezésére jutó összeget emelte volna meg, ahogyan a gyermekvédelmben, a szociális ágazatban dolgozók bérét is.

– Hiába ígérte meg Gulyás Gergely a kormányinfón 7 napja, hogy 7 napon belül döntenek ezekről a kérdésekről, mégis leszavazták azokat. A múltkori ülés után, amikor egyetlen fideszes sem szólt hozzá, most egy percben az egyik fideszes elmondta, hogy a javaslatom csak szavazatszerzés, és nem felelősségteljes költségvetésileg – tette hozzá a politikus.

Jámbor, ahogy írta, egyrészt elmondta a a fideszesnek, hogy jövőre nem indul a választáson, másrészt az, hogy egyenesen undorítónak tartja a költségvetési felelősséget emlegetni a gyermekvédelem ügyében. Külön kiemelte, hogy a tanácskozáson részt vett Király Nóra, a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kör vezetője, de egyik gyermekvédelmi témához sem szólt hozzá, majd mindent leszavazott.

Korábban a fideszes többség a DK kezdeményezését is leszavazta a Szőlő utcai botrány ügyében.