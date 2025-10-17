IDEA: Nőtt a Tisza előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben

Fidesz;pártpreferenciák;Idea Intézet;Tisza Párt;

2025-10-17 09:32:00 CEST

A két nagy párton kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt október elején.

A Fidesz-KDNP és a Tisza támogatottsága is hibahatáron belül változott az elmúlt hetekben – a kormánypártoké csökkent, Magyar Péter pártjáé nőtt –, ezzel együtt október elejére a Tisza Párt előnye növekedett a teljes népesség körében a Fidesz-KDNP-vel szemben – derül ki az IDEA Intézet szeptember 31. és október 7-e között készült kutatásából.

Az adatok azt mutatják, hogy a szeptemberi politikai és közéleti események egyelőre nem befolyásoltak olyan drámai mértékben a hazai belpolitikai erőviszonyokat, mint ahogyan az egy évvel korábban, az ún. kegyelmi botrány kitörése utáni időszakban tapasztalható volt. Az azonban egyértelmű, hogy nem tettek jót a Fidesz-KDNP népszerűségének, a kormányzó és a legnagyobb ellenzéki párt közötti távolság ugyanis nem lett kisebb.

A felmérés eredményei szerint október elején, egy „most vasárnapi” országgyűlési választáson

a magyarországi felnőttek több mint egyharmada a Tisza Pártra szavazott volna (37 százalék), miközben a kormánypártokat csak bő egynegyedük támogatta volna (27 százalék).

Ugyan a két párt népszerűsége csak hibahatáron belül változott az előző hónaphoz képest, mivel a Tiszáé 2 százalékponttal nőtt, a Fidesz-KDNP-é pedig ugyanilyen mértékben csökkent, végeredményben növekedett a Tisza előnye az elmúlt hetekben.

Mindez azt jelenti, hogy egy október eleji választáson a voksolók (a biztos szavazó, pártválasztók) 49 százaléka adta volna a szavazatát a Tisza Pártra, miközben a Fidesz-KNDP-t csak a 38 százalékuk jelölte volna meg a szavazólapokon. Az eredmények azt mutatják, ha most ősszel országgyűlési választásokra került volna sor, akkor

a két nagy párton kívül csak a DK érte volna el a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt.

A Mi Hazánk valószínűleg éppen csak, de elmaradt volna ettől a szinttől (4 százalék).

A Publicus Intézet adataiból nemrég az derült ki, hogy jelen állás szerint a teljes népesség 32, a biztos szavazók 35, a biztosan szavazó pártválasztók 45 százaléka szavazna a Tisza Pártra, míg a Fidesz az említett csoportokban 27, 31, illetve 38 százalékot tudhat magáénak. A különbség tehát 5, 4 és 7 százalékpont a Tisza javára. Ezzel együtt a szeptemberi felméréshez képest a Fidesz valamelyest – 1-2 százalékkal – mindhárom kategóriában erősödni tudott. A bizonytalanok aránya 29 százalék. Az ezerfős mintán végzett kutatás a Népszava megbízásából készült október 6-a és 13-a között.