Orbán Viktor tegnap este beszélt Donald Trumppal, ma Vlagyimir Putyinnal fog

Beszéltem tegnap este az amerikai elnökkel telefonon, de előtte a hír már kiszivárgott – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban szokásos, interjú formájú nyilatkozatában, hozzátéve, ma délelőtt Vlagyimir Putyinnal fog beszélni.
A miniszterelnök szerint nagyon más opció nem is volt, mint hogy Magyarországon legyen egy ilyen találkozó, mert Magyarország Európában „szinte az egyetlen békepárti ország”. Ez így volt – folytatta – a migráció ügyében is, olyan volt, mintha szembe mennénk a sztrádán, de kiderült, hogy nem. Az is előny Orbán szerint, hogy „nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök”. Ha tehát kiszámítható közeget kerestek, akkor Budapest logikus maradás szerinte.
Napirenden van Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozója, rá egy hétre már itt lehetnek Budapesten – mondta a korányfő. A munka elkezdődött – tette hozzá.
Arról, hogy a Telegraph szerint fájdalmas csapás lehet az EU-nak a budapesti találkozó, Orbán azt mondta, érti, hogy mindenki kíváncsi, de ez a találkozó nem rólunk fog szólni, hanem a békéről. A politikában sokfajta erény, képesség, tudás szükséges, de a legfontosabb az állhatatosság és az alázat – magyarázta a kormányfő. Mivel az EU háborúpárti, ezért logikusan kimaradnak ebből a békefolyamatból – állította. Az EU Orbán szerint megpróbálja háborúpárti irányba terelni Donald Trumpot. A háború rossz dolog, de ez nem ok arra, hogy bezárjuk a diplomáciai csatornákat az oroszokkal – jelentette ki.Körülbelül két hét múlva lehet Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója
Ezután arról beszélt, Európának a háború a legnagyobb baja, az EU pedig direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba, miközben az európai gazdaság rosszul áll. A háború mindig ellensége a gazdasági fejlődésnek. A miniszterelnök hosszan ostorozta az Európai Uniót, miközben Vlagyimir Putyin felelősségéről egyszer sem beszélt az interjú során.
Ha van megállapodás a békéről, akkor az európai háborús terveket ki kell dobni az ablakon, de a béke mögé azért mindig tenni kell egy katonai képességet. Kell egy katonai program, de a stratégia élére a békét kell helyezni – magyarázta Orbán Viktor.Magyarországon találkozik Putyinnal Trump, Simonyi András szerint most félre kell tenni a pártszimpátiát
A miniszterelnök szerint van egy „klasszikus bal-jobb vita” az adórendszerről. 2010 előtt a baloldal gazdaságpolitikája csődbe vitte Magyarországot, utána jött a Fidesz kétharmada és ez a vita nem jelent meg érdemben 15 évig. A Tisza Párt háta mögött a baloldal fogalmazta meg ezt, amelynek lényege az adóemelés, az a hit, hogy a pénzt az emberektől el kell venni és az állam logikái szerint újra kell osztani. A Tisza meg a DK hozza a „klasszikus baloldali" adóemelési szempontokat – jelentette ki a miniszterelnök tényként a Tisza Párt által rendre cáfolt vádat.
A nyugdíjrendszer sosem tökéletes, de az igaz, hogy a magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll, egyfelől a munkában töltött idő másfelől a befizetett nyugdíjjárulék függvénye. A miniszterelnök szerint semmilyen nyugdíjreform nem kell, majd ha több gyerek születik, akkor fenn lehet tartani a rendszert. A nyugdíjrendszer Orbán szerint úgy ahogy van, működőképes, tudja garantálni azt is, hogy a nyugdíjak nem fognak veszíteni az értékükből. Visszavezették a 13. havi nyugdíjat is, a 14. havi nyugdíj bevezetése sem ismeretlen fogalom – lebegtette. A miniszterelnök szerint nem szabad engedni, hogy baloldali világboldogítók kapjanak helyet a témában. A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, ez összefügg a békével – mondta Orbán, hozzátéve, 2, 3 vagy 4 év alatt lehetne végrehajtani egy ilyen projektet. A miniszterelnök „a magyarokra” hivatkozva úgy vélte, hogy igazságos a jelenlegi nyugdíjrendszer.Nyugdíjasoknál erősítene a Fidesz, ez azonban nem választási csodafegyver
Szóba került a 2004-es hírhedt népszavazás is a kettős állampolgárságról, amellyel kapcsolatban ugyanakkor a miniszterelnök felidézte, hogy az igenek száma már akkor is több volt, mint a nem. Ilyen értelemben azt a referendumot sem tartja kudarcnak. Szlovákia a 3. legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett, ami nyilván összefügg az ott élő magyarokkal is, a román kapcsolatok szintén nem függetlenek az ott élő magyaroktól – sorolta. A miniszterelnök szerint minden magyar család jobban jár, ha a gazdaságpolitikát nem országos, hanem nemzeti összefüggésben nézzük.
A Grassalkovich-kastély felújításáról közölte, 40 milliárd forintról van szó. Mindig fájdalmas dolog a régi dicső múlt emlékeit rohadni látni, ezért ő a nemzeti önbecsülés részének tartja a projektet. Mint mondta, azért kell magántőkét bevonni, hogy amire az államnak nem telik, azt kisegítsék. A miniszterelnök nem csak Csányi Sándort biztatja, hanem minden jelentősebb pénzembert arra, hogy ha lehetőség van, akkor ne hezitáljanak, hanem szálljanak be és vállaljanak ilyen jellegű pénzügyi terheket.40 milliárd forintból újíttatja fel a gödöllői Grassalkovich-kastélyt az Orbán-kormány az OTP-vel közösen