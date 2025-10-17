Orbán Viktor tegnap este beszélt Donald Trumppal, ma Vlagyimir Putyinnal fog

Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Kossuth Rádió;Donald Trump;

2025-10-17 08:21:00 CEST

A miniszterelnök szerint nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten legyen a tervezett találkozó.

Beszéltem tegnap este az amerikai elnökkel telefonon, de előtte a hír már kiszivárgott – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban szokásos, interjú formájú nyilatkozatában, hozzátéve, ma délelőtt Vlagyimir Putyinnal fog beszélni.

A miniszterelnök szerint nagyon más opció nem is volt, mint hogy Magyarországon legyen egy ilyen találkozó, mert Magyarország Európában „szinte az egyetlen békepárti ország”. Ez így volt – folytatta – a migráció ügyében is, olyan volt, mintha szembe mennénk a sztrádán, de kiderült, hogy nem. Az is előny Orbán szerint, hogy „nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök”. Ha tehát kiszámítható közeget kerestek, akkor Budapest logikus maradás szerinte.

Napirenden van Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozója, rá egy hétre már itt lehetnek Budapesten – mondta a korányfő. A munka elkezdődött – tette hozzá.

Arról, hogy a Telegraph szerint fájdalmas csapás lehet az EU-nak a budapesti találkozó, Orbán azt mondta, érti, hogy mindenki kíváncsi, de ez a találkozó nem rólunk fog szólni, hanem a békéről. A politikában sokfajta erény, képesség, tudás szükséges, de a legfontosabb az állhatatosság és az alázat – magyarázta a kormányfő. Mivel az EU háborúpárti, ezért logikusan kimaradnak ebből a békefolyamatból – állította. Az EU Orbán szerint megpróbálja háborúpárti irányba terelni Donald Trumpot. A háború rossz dolog, de ez nem ok arra, hogy bezárjuk a diplomáciai csatornákat az oroszokkal – jelentette ki.

Ezután arról beszélt, Európának a háború a legnagyobb baja, az EU pedig direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba, miközben az európai gazdaság rosszul áll. A háború mindig ellensége a gazdasági fejlődésnek. A miniszterelnök hosszan ostorozta az Európai Uniót, miközben Vlagyimir Putyin felelősségéről egyszer sem beszélt az interjú során.

Ha van megállapodás a békéről, akkor az európai háborús terveket ki kell dobni az ablakon, de a béke mögé azért mindig tenni kell egy katonai képességet. Kell egy katonai program, de a stratégia élére a békét kell helyezni – magyarázta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint van egy „klasszikus bal-jobb vita” az adórendszerről. 2010 előtt a baloldal gazdaságpolitikája csődbe vitte Magyarországot, utána jött a Fidesz kétharmada és ez a vita nem jelent meg érdemben 15 évig. A Tisza Párt háta mögött a baloldal fogalmazta meg ezt, amelynek lényege az adóemelés, az a hit, hogy a pénzt az emberektől el kell venni és az állam logikái szerint újra kell osztani. A Tisza meg a DK hozza a „klasszikus baloldali" adóemelési szempontokat – jelentette ki a miniszterelnök tényként a Tisza Párt által rendre cáfolt vádat.

A nyugdíjrendszer sosem tökéletes, de az igaz, hogy a magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll, egyfelől a munkában töltött idő másfelől a befizetett nyugdíjjárulék függvénye. A miniszterelnök szerint semmilyen nyugdíjreform nem kell, majd ha több gyerek születik, akkor fenn lehet tartani a rendszert. A nyugdíjrendszer Orbán szerint úgy ahogy van, működőképes, tudja garantálni azt is, hogy a nyugdíjak nem fognak veszíteni az értékükből. Visszavezették a 13. havi nyugdíjat is, a 14. havi nyugdíj bevezetése sem ismeretlen fogalom – lebegtette. A miniszterelnök szerint nem szabad engedni, hogy baloldali világboldogítók kapjanak helyet a témában. A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, ez összefügg a békével – mondta Orbán, hozzátéve, 2, 3 vagy 4 év alatt lehetne végrehajtani egy ilyen projektet. A miniszterelnök „a magyarokra” hivatkozva úgy vélte, hogy igazságos a jelenlegi nyugdíjrendszer.

Szóba került a 2004-es hírhedt népszavazás is a kettős állampolgárságról, amellyel kapcsolatban ugyanakkor a miniszterelnök felidézte, hogy az igenek száma már akkor is több volt, mint a nem. Ilyen értelemben azt a referendumot sem tartja kudarcnak. Szlovákia a 3. legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett, ami nyilván összefügg az ott élő magyarokkal is, a román kapcsolatok szintén nem függetlenek az ott élő magyaroktól – sorolta. A miniszterelnök szerint minden magyar család jobban jár, ha a gazdaságpolitikát nem országos, hanem nemzeti összefüggésben nézzük.

A Grassalkovich-kastély felújításáról közölte, 40 milliárd forintról van szó. Mindig fájdalmas dolog a régi dicső múlt emlékeit rohadni látni, ezért ő a nemzeti önbecsülés részének tartja a projektet. Mint mondta, azért kell magántőkét bevonni, hogy amire az államnak nem telik, azt kisegítsék. A miniszterelnök nem csak Csányi Sándort biztatja, hanem minden jelentősebb pénzembert arra, hogy ha lehetőség van, akkor ne hezitáljanak, hanem szálljanak be és vállaljanak ilyen jellegű pénzügyi terheket.