„Szomorú valóságnak” nevezték a köztévé egyik műsorában, hogy mára szinte csak cigányok élnek Nagymagyaron

Az M5-ön és a Dunán is vetített heti műsor, a Hazajáró néhány héttel ezelőtti adásában szomorú valóságnak nevezték, hogy ma már szinte csak cigányok élnek a szlovákiai Nagymagyaron – számol be a Telex.
„Minden adott, hogy nagy magyar település legyen Nagymagyar. Ám az a szomorú valóság, hogy ahol egykor az Esterházyak, a Zichyek, a Batthyányak és a Pálffyak voltak az urak, ott ma már szinte csak cigányok élnek. De nem kell messzire menni innen életerős magyar közösségért”
– hangzott el a Felső-Csallóközről készült Hazajáróban 13 perc 52 másodpercnél.
A vitatható mondatra először a Dunaszerdahelyen készülő Közöd című podcast műsorvezetői figyeltek fel, és hosszan beszéltek is róla a csütörtöki adásban. Mint kifejtették, Nagymagyar a dunaszerdahelyi járásnak egy viszonylag soklelkes falva, ahol a romák többségben vannak. A köztévében elhangzott mondat a műsorvezetők szerint azért problematikus, mert ebben a kontextusban „konkrétan megjelöli ezt a kisebbséget”.