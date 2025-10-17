Szlovákia;Duna TV;M5;romák;köztévé;cigányozás;

„Szomorú valóságnak” nevezték a köztévé egyik műsorában, hogy mára szinte csak cigányok élnek Nagymagyaron

A vitatható, kirekesztésre alkalmas mondat az M5-ön és a Dunán vetített Hazajáró című műsorban hangzott el.

Az M5-ön és a Dunán is vetített heti műsor, a Hazajáró néhány héttel ezelőtti adásában szomorú valóságnak nevezték, hogy ma már szinte csak cigányok élnek a szlovákiai Nagymagyaron – számol be a Telex.

„Minden adott, hogy nagy magyar település legyen Nagymagyar. Ám az a szomorú valóság, hogy ahol egykor az Esterházyak, a Zichyek, a Batthyányak és a Pálffyak voltak az urak, ott ma már szinte csak cigányok élnek. De nem kell messzire menni innen életerős magyar közösségért”

– hangzott el a Felső-Csallóközről készült Hazajáróban 13 perc 52 másodpercnél. 

A vitatható mondatra először a Dunaszerdahelyen készülő Közöd című podcast műsorvezetői figyeltek fel, és hosszan beszéltek is róla a csütörtöki adásban. Mint kifejtették, Nagymagyar a dunaszerdahelyi járásnak egy viszonylag soklelkes falva, ahol a romák többségben vannak. A köztévében elhangzott mondat a műsorvezetők szerint azért problematikus, mert ebben a kontextusban „konkrétan megjelöli ezt a kisebbséget”.

