Halál az M5-ösön kigyulladt autóban - Fotók

A sztráda melletti árokba hajtott egy autó az M5-ös autópályán Hernád közelében a Budapest felé vezető oldalon szerda reggel. A balesetben egy ember meghalt - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. Csámpai Attila közölte: a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Az autó kigyulladt, azt a kiérkező dabasi tűzoltók eloltották.