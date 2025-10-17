A vitatható, kirekesztésre alkalmas mondat az M5-ön és a Dunán vetített Hazajáró című műsorban hangzott el.
Nemes vállalkozása volt az M5 kulturális csatornának a Mesterember-sorozat (még mostanság is előbukkan), amely különböző szakmákba engedett betekintést jeles képviselőik közreműködésével. Megismerhettük, mit csinál a pezsgőmester, az üvegműves, a karácsonyfa-termesztő, az útellenőr, az alumínium nyílászáró-készítő, és sorolhatnánk tovább.
Két autó ütközött az M5-ös kerületen átvezető szakaszán, az áldozaton már nem lehetett segíteni.
Egyelőre nem tudni mitől borult fel és okozott tömeges balesetet az autószállító-tréler.
Négy személygépkocsi ütközött az M5-ös autópálya 18-as kilométerszelvényénél Budapest irányába valamivel reggel 7 óra előtt.
Harminc napra - jogerősen - elrendelte az előzetes letartóztatását pénteken a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája annak az 52 éves német állampolgárságú férfinak, aki az M5-ös autópálya csengelei pihenőjében december 5-én megölte bolgár ismerősét. Az Ausztriában élő férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítják.
Lesodródott az úttestről és az árokba borult egy kisbusz az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, az 57-es kilométernél vasárnap délután - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.
A Zoom.hu infomrációja szerint három rendőr is megsérült abban a balesetben, ami péntek délelőtt történt az M5-ös autópálya 25-ös kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon.
A sztráda melletti árokba hajtott egy autó az M5-ös autópályán Hernád közelében a Budapest felé vezető oldalon szerda reggel. A balesetben egy ember meghalt - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. Csámpai Attila közölte: a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Az autó kigyulladt, azt a kiérkező dabasi tűzoltók eloltották.
Két személyautó és egy kamion ráfutásos baleseténél végeznek műszaki mentést a tűzoltók az M5-s autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyál térségében, az M0-s autóút csomópontja előtti szakaszon- informál a katasztrófavédelem.
Felborult egy autóbusz az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán vasárnap hajnalban, a buszon negyvenkilenc ember utazott, öten könnyebben megsérültek - közölte a katasztrófavédelem.
Árokba borult, és összeroncsolódott egy autó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Kunszállás térségében mára virradó éjszaka. A jármű eddig tisztázatlan okból letért az útról és az árokba hajtott, a balesetben a sofőr a helyszínen meghalt, a gépjárműben utazó három személy megsérült.
Gyümölcsszállító kamion hátuljába csapódott egy külföldi rendszámú kisbusz szerda reggel az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, Inárcs térségében; a kisbusz vezetője életét vesztette - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Három személygépkocsi ütközött össze szombat este az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán a 47-es kilométernél, a balesetben ketten életüket vesztették, öten súlyosan megsérültek - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője. Az ütközést mindössze egy utas vészelte át sérülések nélkül.
Az M5 televízió indulása miatt folyamatos finanszírozási problémákkal küzd a már így is rekordköltségvetésből gazdálkodó MTVA - tudta meg a Népszabadság.
Útfelújítási munkálatok miatt jelentős torlódás alakult ki az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán, az M5-M0 csomópont térségében - közölte honlapján a rendőrség szombaton.
A baleset Lajosmizse térségében történt, ahol az útpálya melletti árokba borult a személyautó. A jármű négy utasa közül hárman súlyosan megsérültek a balesetben, egyiküket a tűzoltók szabadították ki a roncsból. A körülmények vizsgálata megkezdődött.
Kigyulladt egy üres nitrogénpalackokat szállító kamion szombat délután az M5-ös autópályán a 35-ös kilométerszelvényben - közölte Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A kamion egy személyautóval ütközött az autópályán Kecskemétnél. A teherautó az ónos esőben megcsúszott, pótkocsija keresztbe fordult és a jármű a szalagkorlátot tíz méter hosszan letarolta, majd a forgalommal szemben megállt. A balesetben senki sem sérült meg.
Két új tévécsatornát indít a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a közeljövőben: a várhatóan M5 és M6 névre keresztelt adók közül az egyik kulturális, a másik oktatási tematikájú lenne - tudta meg a Népszabadság. Az új csatornák költségét 2015-ben 10 milliárd forintra, 2016-ra pedig 14-15 milliárdra a becsülte a lap.
Két új tévécsatornát, egy kulturális és egy oktatási tematikájút indít a közeljövőben az állami média - írja a Népszabadság. Így még több csatornán juthat el hozzánk a kormány propagandája üzenete.
Az elmúlt napok baleseti híradásaiban megszaporodtak a kamionokkal történt esetek, ezúttal az M5-ösön három ilyen jármű ütközött össze. A baleset a Budapest felé vezető oldalon, Inárcs közelében történt, egy ember megsérült, teljes az útzár.
Összeütközött két kamion az M5-ös autópályán, a fővárosba bevezető szakaszon, a műszaki mentés idejére az útpályát teljes szélességében lezárták.
Három menekültet gázolt egy autó Röszkénél, a régi 5-ös úton Szeged felé szerda éjszaka - közölte reggel a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Akkor még arról szóltak a hírek, hogy a férfiakat csak elsodorta a jármű. Délre kiderült: az egyik menekülő férfi számára a magyarországi autópályán véget ért az út. Két társát súlyos sérülésekkel kezelik.