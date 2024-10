Durván hamisít az állami tévé - Boross Péter cérnája is elszakadt

A rágalmak nem pusztán az aláírókat sértik, hanem a magyar társadalom jelentős részének az igazságérzetét, és aggályokat vetnek fel a nemzeti média egyes részeinek működésével kapcsolatban is - zárul az a levél, amit Antall József néhai miniszterelnök közvetlen munkatársai írtak a Duna televízión futó Szabadság tér '89 c. műsorsorozat egyik epizódja miatt, és amely levelet a Magyar Nemzet publikált. Most elmerenghetnénk azon, hogy a hosszasan sorolt sérelmek zárásaként miért ez a kis óvatos fogalmazás: aggályokat vetnek fel, illetve a nemzeti média egyes részeinek működésével kapcsolatban, de valójában azért ez nem meglepő az aláírók neveit látva.