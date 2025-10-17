Ruszin-Szendi Romulusz: Mást mond itthon Orbán Viktor az orosz-ukrán háborúról és a Nyugatról, mint Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO-ban

NATO;Orbán Viktor;védelmi miniszterek;orbáni kettős beszéd;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;orosz-ukrán háború;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-10-17 13:04:00 CEST

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője szerint hosszútávon stratégiai öngól a kettős beszéd. A honvédelmi miniszter ugyanis a napokban Brüsszelben kollégáival egységben állt ki Ukrajna támogatása mellett.

Akkor most ki hazudik? Orbán Viktor vagy a honvédelmi minisztere? Ezt a kérdést vetette fel pénteki posztjában Ruszin-Szendi Romulusz azután, hogy a napokban zárult a NATO védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása, amelyen Mark Rutte főtitkár közölte, hogy egységesen kiálltak Ukrajna mellett, támogatják Donald Trump erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke érdekében, és már most több milliárd dollárnyi katonai felszerelést biztosítottak a védekezéshez.

– Ez a támogatás nemcsak Ukrajnát erősíti, hanem NATO-tagként a mi biztonságunkat is, a kérdés csak az: kinek a nevében értett ezzel egyet Szalay-Bobrovniczki Kristóf, ugyanis a honvédelmi miniszter – a hivatalos közlemények szerint – a tanácskozáson elhangzottak minden elemével „összhangban” vett részt. Vagyis támogatott egy olyan álláspontot, amely teljes ellentétben áll a miniszterelnök és a kormány napi propagandájával – hangsúlyozta a volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője. A Brüsszelben kialakult közös állásponttal szemben ugyanis a továbbra is olyan szlogenek hangzanak el, hogy a „Nyugat háborút akar, mi békepártiak vagyunk, a NATO háborús uszításban vesz részt”.

– Újabb kérdés, hogy milyen mandátum alapján képviselte Szalay-Bobrovniczki Kristóf Magyarországot a NATO Tanácsában? Mert a diplomácia alapja az őszinteség, a szövetségesek iránti lojalitás és feltétlen bizalom. A kettős beszéd lehet, hogy rövid távon politikailag kifizetődő, de hosszú távon stratégiai öngól. Magyarország hitelessége nem abban mérhető, hány plakáton szerepel a béke szó, hanem abban, hogy mit mondunk a szövetségeseinknek – és mit a saját népünknek – fűzte hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.