Orbán Viktor: Megtörtént az egyeztetés Vlagyimir Putyinnal

2025-10-17 13:48:00 CEST

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megerősítette újságíróknak pénteken Moszkvában, hogy az orosz elnök telefonon beszélt a magyar kormányfővel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal pénteken Moszkvában.

„Orbán úr is beszélt róla, hogy tárgyalni szeretne Putyinnal. Ez a telefonbeszélgetés most megtörtént” – erősítette meg Peszkov, hozzátéve, hogy a Kreml a közeljövőben közzé fogja tenni a beszélgetés részleteit. A szóvivő szerint Putyin és Donald Trump amerikai elnök találkozója a következő két héten belül megvalósulhat, a felek tisztában vannak vele, hogy ezt nem szabad sokáig halogatni.

A telefonbeszélgetésről Orbán Viktor is beszámolt pénteken a Facebook-oldalán, szűkszavúan. „Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak!” – írta a kormányfő.

Mint megírtuk, Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban arról beszélt: nagyon más opció nem is volt, mint hogy Budapesten legyen egy ilyen találkozó, mert Magyarország Európában „szinte az egyetlen békepárti ország”. Ennek közvetlen előzménye, hogy egy „nagyon eredményes”, kétórás telefonbeszélgetés után Donald Trump arra jutott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, hogy Budapesten találkoznak az ukrán béketárgyalások további folytatására.

Trump és Putyin legutóbb augusztus 15-én Alaszkában találkoztak, a tárgyalás finoman szólva sem volt sikeres, inkább kínos. Konkrét megállapodás nem született, noha a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és az újságírók kérdéseire sem válaszoltak.