Szijjártó Péter közölte, elkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójának a szervezése

2025-10-17 11:42:00 CEST

A tárcavezető Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Yuri Ushakovval, a orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával is egyeztetett.

„Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – állapította meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel a Facebook-oldalán.

A tárcavezető megjegyezte,

Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, „minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába”.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszélt telefonon, s megkezdték a csúcstalálkozó előkészületeit.

A tárcavezető egyik későbbi bejegyzéséből az is kiderül, hogy már Yuri Ushakovval, a orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával is egyeztetett:

Mint arról mi is beszámoltunk, Donald Trump tegnap közölte, hogy egy „nagyon eredményes”, kétórás telefonbeszélgetés után arra jutott az orosz államfővel, Budapesten találkoznak az ukrán béketárgyalások további folytatására. Vlagyimir Putyin különleges megbízottja, Kirill Dmitrijev kiemelte, hogy a következő lépések „tiszták”, a beszélgetés nagyon pozitív és eredményes volt. Orbán Viktor X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „a tervezett találkozó az amerikai és orosz elnök között nagyon jó hír a világ békeszerető emberei számára.

Donald Trump később egy fehér házi eseményen már arról beszélt, körülbelül két hét múlva létrejöhet a találkozója az orosz elnökkel Budapesten.