A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megerősítette újságíróknak pénteken Moszkvában, hogy az orosz elnök telefonon beszélt a magyar kormányfővel.
Franciaország és Finnország elnöke, Németország kancellárja, a brit, az olasz és a lengyel miniszterelnök Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója után háromoldalú tárgyalást szervezne Volodimir Zelenszkij részvételével.
Az amerikai elnöknek már most hiányzik orosz kollégája társasága, hiszen annyi megbeszélni valójuk lenne Ukrajnáról, a terrorizmusról és az atomfegyverekről. Eközben még el sem ült az előző találkozó miatti botrány.
Késhegyre menő harc folyik az alakuló Trump-kormányzat kulcspozícióiért a CNN jelentése szerint. A new york-i Trump-toronyban tegnap is egyeztetett az átmenetet levezénylő csapat. Barack Obama európai útja első állomásán, Athénban megerősítette, várakozásai szerint utóda kitart majd a NATO mellett.