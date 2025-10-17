Hárman meghaltak, amikor felrobbant egy lakás a bukaresti panelházban

Románia;robbanás;Bukarest;tragédia;

2025-10-17 14:49:00 CEST

Ketten életveszélyes állapotban vannak.

Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki pénteken egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát. A katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és tizenöten kerültek kórházba, többen súlyos állapotban. Minderről a Magyar Távirati Iroda (MTI) adott hírt.

A nagy erőkkel a helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.

A robbanás egy nyolcszintes panelház ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből. Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.

Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás okozta légnyomás. A tanulók közül is legalább tízen könnyebb sérüléseket szenvedtek, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében; egyikük sem szorult kórházi beutalásra.

A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten – egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő – életveszélyes állapotban vannak.