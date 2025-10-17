Vádat emeltek Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadója ellen, aki élesen bírálta az amerikai elnököt és még könyvet is írt róla

könyv;Egyesült Államok;vádemelés;bírálat;iratok;Donald Trump;nemzetbiztonsági tanácsadó;szigorúan titkos;

2025-10-17 14:15:00 CEST

John Bolton a vád szerint szigorúan titkos, minősített információk tárolt és osztott meg, ügyvédje szerint azonban már évekkel ezelőtt tisztázódott, hogy ilyen adatokat nem is tartalmazó naplóját láthatták mások.

Tizennyolc pontból álló vádiratot nyújtottak be ügyészek csütörtökön John Bolton ellen, aki Donald Trump elnök első ciklusa alatt az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, de később a republikánus vezető hangos kritikusa lett – írja az AP hírügynökség. A vád szerint nemzetbiztonsági tanácsadó szigorúan titkos iratokat őriz otthon, és naplószerű feljegyzéseket osztott meg hozzátartozóival kormányzati időszakáról, amelyek minősített információkat tartalmaztak. Azt is John Bolton szemére vetik, hogy minősített információk kerültek nyilvánosságra, amikor az iráni rezsimhez köthetőnek vélt ügynökök feltörték e-mail fiókját, és hozzáfértek az általa megosztott érzékeny anyagokhoz.

Az ügy az elmúlt hónapban már a harmadik eljárás, amelyet Donald Trump ellenfele ellen indítoanak. Az AP szerint valóban felvetődhet, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium az elnök politikai ellenségeit üldözi, miközben szövetségeseit megkíméli a vizsgálattól. John Bolton több mint egy évig volt az amerikai elnök tanácsadója 2018-tól, de 2019-ben leváltották, ami után egy pikírt kritikus hangú könyvet is a volt főnökéről. – Most én lettem a legújabb célpont, hogy azokat, akiket ellenségeinek tart, olyan vádakkal vádolja meg, amelyeket korábban elutasítottak, vagy amelyek eltorzítják a tényeket – mondta.

A John Bolton elleni nyomozás augusztusban vált ismertté, amikor az FBI átkutatta Bolton marylandi otthonát és washingtoni irodáját. A vizsgálat már javában zajlott, mire Donald Trump idén januárban másodszor is hivatalba lépett. A marylandi Greenbeltben, a szövetségi bíróságon benyújtott vádirat szerint John Bolton 2018 és ez év augusztusa között több mint 1000 oldalnyi információt osztott meg két rokonával (feleségével és lányával) a kormányzati tevékenységeiről. Az ügyészek szerint megosztott anyagok között külföldi ellenfelekről, illetve titkos akciókról szóló információk is voltak.

A szövetségi főügyészi szerepet is betöltő Pam Bondi igazságügyi miniszter úgy nyilatkozott, bárki, aki visszaél hatalmi pozíciójával és veszélyezteti nemzetbiztonságunkat, felelősségre vonható. Senki sem áll a törvények felett. John Bolton ügyvédje, Abbe Lowell szerint viszont az „ügy alapjául szolgáló tényeket évekkel ezelőtt kivizsgálták és megoldották”. Mint kifejtette, a vádak ügyfele 45 éves kormányzati pályafutása során feljegyzett személyes naplórészleteken alapulnak, és olyan nem titkosított információkat is tartalmaznak, amelyeket csak a közvetlen családjával osztottak meg, és amelyekről az FBI már 2021-ben tudott. – Nem osztott meg és nem tárolt semmilyen információt jogellenesen – tette hozzá az ügyvéd.