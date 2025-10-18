Megjelent a rendelet, kiemelt beruházás lett az újpesti stadionépítés

Újpest;stadion;kiemelt beruházás;Magyar Közlöny;

2025-10-18 07:19:00 CEST

Több szabály alól is mentesülhet a beruházó.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány a vitatott új újpesti stadiont – vette észre az erről szóló rendeletet a pénteki Magyar Közlönyben a Telex.

A dokumentumban az áll:

„A Kormány célja a Budapest IV. kerületében sport- és kulturális célból megvalósuló labdarúgó stadion fejlesztése, valamint nem állami beruházás keretében megvalósuló vegyes célú ingatlanfejlesztésének elősegítése, így indokolt a fejlesztés kiemelt beruházássá nyilvánítása, valamint az építési beruházással érintett ingatlannal összefüggésben sajátos településrendezési és építési követelményének meghatározása.”

A beruházó sok szabály alól mentesülhet majd, többek közt

nem korlátozott a kialakítható legkisebb telekméret, a kapubehajtók száma és szélessége,

az ingatlanon közcélú parkolót – így nyilvános mélygarázst – sem szükséges létesíteni,

a kerület nem alkalmazhat a beépítendő területre építési, telekalakítási és -változtatási tilalmat,

nem állapíthat meg újonnan helyi védelmet sem,

A jogszabály lefedi azt is, melyik telken hány százalékos beépítés és milyen épületmagasság alkalmazható.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium már korábban társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormányrendelet-tervezetet, amelynek már a címébe is azt foglalta bele, hogy a stadionépítés „gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházás”, és emiatt sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket rögzítenének.

A Népszava még a nyáron számolt be arról, hogy új stadiont építenek Újpesten, és a tulajdonos Mol-csoport telekvásárlási előszerződést kötött a Fóti úti korábbi Tungsram-telepre, ide költöztetnék a Megyeri útról a lilák labdarúgóit. Terveik szerint a megvalósuló fejlesztések nem csupán sportparkként, hanem a városrész közösségi életének új központjaként is szolgálnának. Szerintük ugyanis a jelenlegi Szusza Ferenc Stadiont „nagyon elhasználódott”.