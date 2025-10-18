Debrecenben találtak rá egy 14 éves, Ausztriából eltűnt fiúra

Debrecen;Ausztria;szökés;körözés;

2025-10-18 12:19:00 CEST

A járőrök az éjszaka közepén figyeltek fel a csellengő kamaszra a belvárosban.

A rendőrök szombaton, az éjszaka közepén felfigyeltek egy csellengő gyerekre Debrecen belvárosában. Mint kiderült, a fiú Ausztriából szökött el, és az eltűnése miatt kiadták a körözését is – írja a police.hu.

A közlemény szerint a járőrök azonnal odasiettek a fiúhoz, és megkérdezték, mégis mit csinál éjszaka egyedül az utcán. Mint kiderült, a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint a családi viták miatt indult útnak, és vonattal érkezett Debrecenbe.

Az egyenruhásokbeszállították a 14 éves fiút a rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.