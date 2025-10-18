Gurmai Zitát újra megválasztották a PES Women elnökévé

újraválasztás;Gurmai Zita;Európai Szocialisták Pártja;

2025-10-18 20:15:00 CEST

A Magyar Szocialista Párt alelnöke, országgyűlési képviselője és a párt Nőtagozatának elnöke ismét bizalmat kapott az európai szocialista közösségtől: a Party of European Socialists (PES, Európai Szocialisták Pártja) amszterdami kongresszusán újraválasztották a PES Women elnökévé

A PES Women a párt nőjogi szervezete, amely a nemek közötti igazságosságért folyó küzdelem egyik platformja, a nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesíti a szociáldemokrata család általános politikai döntéshozatalában. A szervezet elnöke Gurmai Zita volt, most újra őt választották meg.

Az MSZP szerint ez nem csupán személyes elismerés, hanem a magyar baloldal közösségének sikere is. Gurmai Zita több mint két évtizede a nők jogainak, az esélyegyenlőségnek és a társadalmi igazságosság ügyének következetes, hiteles képviselője – itthon és Európában egyaránt. Munkájának köszönhetően a nők hangja ma erősebben hallatszik az európai döntéshozatalban.

Gurmai Zita a magyar parlamentben is következetesen kiáll azok mellett az ügyek mellett, amelyek egy igazságosabb, szolidárisabb, esélyteremtő Magyarország alapjai. A PES Women elnökeként is azért dolgozott és dolgozik a jövőben is, hogy a nők egyenlő jogai és lehetőségei ne puszta ígéretek maradjanak, hanem mindennapi valósággá váljanak az Európai Unió minden tagállamában.