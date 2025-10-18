Megtiltották Magyar Péternek, hogy a Műcsarnok lépcsőjéről mondhasson beszédet október 23-án

Meg akarják tiltani, hogy az 1956-os forradalmárok tiszteletére – az 1989-es újratemetéshez hasonlóan – a Műcsarnok lépcsőjéről mondhassak beszédet október 23-án – írta egyik szombati Facebook-posztjában Magyar Péter. Az ellenzéki vezető szerint még a kommunista diktatúra végnapjaiban sem süllyedtek odáig, mint most az Orbán-rendszer kiszolgálói, hogy ellehetetlenítsék, hogy a megemlékező beszéd az ikonikus helyszínen hangozzon el.
– A Műcsarnok tulajdonosaként a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Turi Attila, nyilvánvalóan politikai utasításra nem járult hozzá, hogy 36 év után azon a lépcsőn hangozzon el egy megemlékező beszéd, ahol 1989-ben Orbán Viktor a szovjet csapatokat távozásra szólította fel – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki furcsállja a hivatkozást is, amely szerint arra hivatkozott a tulajdonos, hogy az intézmény a nemzeti ünnepeken zárva tart. Ugyanez 2014. március 15-én nem volt akadály, amikor Orbán Viktor ugyanitt mondhatott a Békemenet résztvevőinek beszédet. Erről Magyar egy fotót is mellékelt.
„Vajon mitől félnek? Talán kellemetlen lenne, hogy ezen az ikonikus helyszínen százezrek kiabálnák, hogy ruszkik haza? Sok millió magyar ember nevében elvárjuk, hogy mindannyiunk közös örökségét képező Műcsarnok vezetője haladéktalanul vizsgálja felül a kicsinyes döntését” – szólította fel a tilalom elrendelőjét Magyar Péter, emlékeztetve, hogy az általa szervezett Nemzeti Menet október 23-án 14 órakor indul a Deák Ferenc térről a Hősök terére.Magyar Péter: Október 23-án Budapesten nemzeti menet indul a Deák térről a Hősök teréreMagyar Péter: Kedves Fidesz-szavazók, várunk benneteket is a Nemzeti MenetenCÖF-CÖKA: Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását, hogy az megvilágítsa Európát is
Orbán Viktort a Nagy Imre és társai újratemetésén, 1989. június 16-án elmondott beszéde tette ismertté szerte Magyarországon úgy is, hogy elsőként nem ő, hanem március 15-én az ellenzék nevében Cserhalmi György követelte először a szovjet csapatok kivonását hazánkból.