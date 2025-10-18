Megtiltották Magyar Péternek, hogy a Műcsarnok lépcsőjéről mondhasson beszédet október 23-án

Hősök tere;tilalom;Műcsarnok;hatalom;október 23;Magyar Művészeti Akadémia;Magyar Péter;nemzeti menet;

A Tisza Párt elnöke szerint a múzeum politikai utasításra nem járult hozzá, hogy az ikonikus helyszínen emlékezzen, ahonnan Cserhalmi György után 1989-ben Orbán Viktor is hazaküldhette az oroszokat, 2014-ben pedig a békemenetelőkhöz szólhatott.

Meg akarják tiltani, hogy az 1956-os forradalmárok tiszteletére – az 1989-es újratemetéshez hasonlóan – a Műcsarnok lépcsőjéről mondhassak beszédet október 23-án – írta egyik szombati Facebook-posztjában Magyar Péter. Az ellenzéki vezető szerint még a kommunista diktatúra végnapjaiban sem süllyedtek odáig, mint most az Orbán-rendszer kiszolgálói, hogy ellehetetlenítsék, hogy a megemlékező beszéd az ikonikus helyszínen hangozzon el.

– A Műcsarnok tulajdonosaként a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Turi Attila, nyilvánvalóan politikai utasításra nem járult hozzá, hogy 36 év után azon a lépcsőn hangozzon el egy megemlékező beszéd, ahol 1989-ben Orbán Viktor a szovjet csapatokat távozásra szólította fel – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki furcsállja a hivatkozást is, amely szerint arra hivatkozott a tulajdonos, hogy az intézmény a nemzeti ünnepeken zárva tart. Ugyanez 2014. március 15-én nem volt akadály, amikor Orbán Viktor ugyanitt mondhatott a Békemenet résztvevőinek beszédet. Erről Magyar egy fotót is mellékelt.

„Vajon mitől félnek? Talán kellemetlen lenne, hogy ezen az ikonikus helyszínen százezrek kiabálnák, hogy ruszkik haza? Sok millió magyar ember nevében elvárjuk, hogy mindannyiunk közös örökségét képező Műcsarnok vezetője haladéktalanul vizsgálja felül a kicsinyes döntését” – szólította fel a tilalom elrendelőjét Magyar Péter, emlékeztetve, hogy az általa szervezett Nemzeti Menet október 23-án 14 órakor indul a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

Orbán Viktort a Nagy Imre és társai újratemetésén, 1989. június 16-án elmondott beszéde tette ismertté szerte Magyarországon úgy is, hogy elsőként nem ő, hanem március 15-én az ellenzék nevében Cserhalmi György követelte először a szovjet csapatok kivonását hazánkból.