Újraválasztották Lovász Lászlót az akadémia elnökének

Újraválasztották Lovász Lászlót a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a szervezet 188. közgyűlésén - hangzott el a tisztújítást követő sajtótájékoztatón, kedden Budapesten. Az MTA főtitkára és főtitkárhelyettese ismét a megbízatást már az elmúlt három évben is betöltő Török Ádám és Barnabás Beáta lett. A keddi zárt ülésen élettudományi alelnöknek Freund Tamást, társadalomtudományi alelnöknek Vékás Lajost, természettudományi alelnöknek pedig a leköszönő Szász Domokos helyett Bokor Józsefet választotta az akadémia legfőbb döntéshozó testülete.