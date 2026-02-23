Az erről is szóló pártkongresszuson egyelőre nem jelent meg Kim Dzsongun 13 éves lánya, Kim Dzsue, akit a sajtó egy része lehetséges utódként emleget.
Az MSZP szerint ez nem csupán személyes elismerés, hanem a magyar baloldal közösségének sikere is.
Vasárnap újraválasztották Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a KDNP elnökévé öt évre.
Jill Biden állítása szerint már csak az időpontot és a helyszínt kell kitalálni a bejelentéshez. Biden tanácsadói szerint a bejelentés áprilisra várható.
Hiába ítélték el Méhkerék polgármesterét, a helyiek nem a tízmilliókat firtatják, hanem segítőkészségét dicsérik. Nem csak itt megbocsátók a választók: több hasonló esetre is volt példa.
A jelek szerint Tát Margit nem tud hibázni.
A 80 éves kaliforniai politikust már 17 éve vezeti a Demokrata Párt képviselőházi frakcióját.
Az orosz alkotmány korábban tiltotta, hogy valakit harmadjára is megválaszthassanak, de Vlagyimir Putyin szerint az ilyen korlátozások „alkalomadtán feleslegesek”.
Újra megválasztották vasárnap Fülöp Jánost (független) a Tolna megyei Őcsény polgármesterének - közölte a helyi választási iroda vezetője az MTI-vel.
Újraválasztotta a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezte Szövetség taggyűlése Gaskó Istvánt a szervezet élére.
Újraválasztották Lovász Lászlót a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a szervezet 188. közgyűlésén - hangzott el a tisztújítást követő sajtótájékoztatón, kedden Budapesten. Az MTA főtitkára és főtitkárhelyettese ismét a megbízatást már az elmúlt három évben is betöltő Török Ádám és Barnabás Beáta lett. A keddi zárt ülésen élettudományi alelnöknek Freund Tamást, társadalomtudományi alelnöknek Vékás Lajost, természettudományi alelnöknek pedig a leköszönő Szász Domokos helyett Bokor Józsefet választotta az akadémia legfőbb döntéshozó testülete.
Az utóbbi napokban megerősödött a Fidesz-vezetők által indított - és vélhetően irányított - kampány Áder János államfői újrajelölése érdekében, de maga Orbán Viktor is kiegyezne már régi harcostársával.
Angela Merkelt 89,5 százalékkal választották újra a CDU elnökének, első ízben kapott 90 százaléknál alacsonyabb szavazati arányt. A kereszténydemokraták esseni kongresszusán elhangzott beszédében közölte, nem ismétlődhet meg a 2015 nyarán kialakult helyzet, amikor hazájának elképesztő menekültáradattal kellett megküzdenie.
Újraválasztották vasárnap Craig Reedie-t, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elnökét. A 75 éves brit sportdiplomata 2013-ban került a WADA élére, és második elnöki periódusára készül, miután a szervezet glasgow-i közgyűlésén ismét bizalmat kapott.
Újraválasztották szerdán az Európai Néppárt (EPP), valamint az Európai Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) európai parlamenti (EP-) frakcióvezetőjét, az előbbi képviselőcsoportot továbbra is Manfred Weber, ez utóbbit pedig Guy Verhofstadt fogja vezetni.
A Fidesz parlamenti képviselőcsoportja - Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök javaslatára - hétfőn egyhangúlag újraválasztotta frakcióvezetőnek Rogán Antalt.
Jogerőssé vált, hogy vasárnap tizenegy településen kell megismételni önkormányzati választási szavazását – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI)szerdai adataiból. Az NVI a héten értesítőkben tájékoztatja az érintett választópolgárokat erről.
A héten kézbesítik az érintett 42 ezer választópolgárnak a november 9-ére kitűzött, megismételt önkormányzati választásról szóló értesítőt.
November 9-én ismétlik meg az önkormányzati választást abban a győri szavazókörben, amelynek eredményét korábban megsemmisítette a Győri Ítélőtábla.