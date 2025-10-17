Végleg kizárta Robert Fico alakulatát az európai szocialisták pártcsaládja, jöhet a Fidesz és a szélsőjobb

A Kassán megrendezett közös ukrán-szlovák kormányülés is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Robert Fico pártját ne zárják ki az európai szocialisták. A Smer a Fideszt is a soraiban tudó szélsőjobboldali pártcsaládba, a Patrióták Európáértba (PfE) ülhet át, de Magyarországgal ellentétben Szlovákia támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.