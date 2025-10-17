A Kassán megrendezett közös ukrán-szlovák kormányülés is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Robert Fico pártját ne zárják ki az európai szocialisták. A Smer a Fideszt is a soraiban tudó szélsőjobboldali pártcsaládba, a Patrióták Európáértba (PfE) ülhet át, de Magyarországgal ellentétben Szlovákia támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.
Nagyobb sebességre kapcsolt a kampány az Európai Bizottság következő elnökének posztjáért, miután az Európai Szocialisták Pártja hétvégi római kongresszusán megválasztotta vezető jelöltjét.
A PES kongresszusán részt vevő Olaf Scholz német kancellár megerősítette, hogy a NATO-országok nem vállalnak közvetlen szerepet az orosz-ukrán háborúban.
Múlt héten az Európai Szocialisták Pártjának prominensei Budapestre látogattak. Vezetői progresszív választ adnának a kontinens jelenkori kihívásaira.
Gyurcsány Ferenc megmondta, hogy mit tart az egyik legnagyobb bajnak.
Az európai szocialisták csúcsjelöltje pártja madridi kongresszusán tartott beszédében sem feledkezett meg az Orbán-kormány bírálatáról.
Budapestre vasárnap érkeznek, hogy jogállamról, demokráciáról és a 7. cikk szerinti eljárásról beszéljenek.
A munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélküliségének csökkentését, az adócsalás elleni küzdelmet, a magánbefektetések támogatását nevezte kiemelten fontosnak Martin Schulz, az Európai Parlament (EP-) szocialista elnöke az Európai Szocialisták Pártjának budapesti kongresszusának péntek esti megnyitóján. A küldöttek újraválasztották a szervezet élére Szergej Sztanisev volt bolgár miniszterelnököt, aki 2012 óta tölti be az elnöki funkciót.
Magyarország nem lehet Európa ellenzékében - mondta Ujhelyi István. Az MSZP alelnöke, EP-képviselője az Európai Szocialisták Pártjának (PES) hétvégi budapesti tisztújító kongresszusáról, annak céljáról, várható vitáiról tartott háttérbeszélgetést, melyen kifejtette: a pénteken kezdődő kétnapos tanácskozást az európai egyesült államok, illetve a kétsebességes Európa gondolata uralja majd.
Több miniszterelnök és európai vezető részvételével rendezik meg jövő héten az Európai Szocialisták Pártja kongresszusát Budapesten, közölte Tóbiás József, az MSZP elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatón.
Susana Díazzal, Andalúzia kormányának elnökével találkozott dr. Gurmai Zita, az Európai Szocialisták Pártja (ESZP) Nőszervezetének elnöke az EP szocialista frakciójának malagai kihelyezett ülésén.