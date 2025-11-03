Az ügyészség szerint az nem publikus, hogy milyen büntetést kértek rájuk.
Az MSZP szerint ez nem csupán személyes elismerés, hanem a magyar baloldal közösségének sikere is.
Franciaországban rendezték meg a Young European Socialists (YES), a Fiatal Európai Szocialisták 17. kongresszusát, amelyen az MSZP küldöttei is részt vettek. A rendezvényen megünnepelték a történelmi Budapest Pride-ot is; Gurmai Zita pedig a nemek közti egyenlőségről tartott felszólalást.
Amúgy is, Gurmai Zita először a padtársai között nézzen körbe – üzente az államtitkár.
Szó esett létrákkal felfegyverzett tömegről, valamint az Egri csillagokról is.
Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, az Oltalom Karitatív Egyesület irodájánál történtekkel összefüggésben.
Gulyás Gergely nem volt túl meggyőző a kormányinfón, de hátha az oktatásért és az egészségügyért is felelős belügyminiszter majd az lesz.
A legfőbb ügyész Gurmai Zita kérdésére adott írásbeli válaszából kiderült: felülbírálták a rendőrség döntését.
Az MSZP-s politikus szerint „kiskarácsonyunk” lesz, és a nyugdíjasoknak, közülük is leginkább a nőknek kell nélkülözniük.
Az ellenzéki képviselők kérdéseire adott kormányválaszok jelentősen árnyalják az Orbán-kabinet hulladékkupacok elleni, egyelőre főképp szavakban vívott küzdelmét.
Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója szerint a Fidesz-KDNP nem csak a természeti javaknak, de a magyar családoknak is hadat üzent, mivel a díjmentes strandolás nagyon sok családnak az egyetlen lehetőség, hogy eljusson a természetes tavak melletti strandokra.
A GDP miatt dolgozhatunk továbbra is Szenteste napján.
Gurmai Zita, az MSZP nőtagozatának elnöke, országgyűlési képviselője szerint a miniszterelnök kettészakította az országot, mert van egy olyan ország is, ahol nem a milliárdokat számolják, hanem azt, van-e pénz fűtésre.
Ringbe szálltak a szocialisták jelöltjei is az Európai Bizottság elnökségéért, a magyarok Maroš Šefčovičot támogatják.
AZ MSZP-s politikusok fellépése után Nyíradonyban visszakötötték a vizet, amit a legnagyobb hőség idején zártak el.
Gurmai Zita, a Magyar Szocialista Párt és az Európai Szocialista Párt Nőszervezetének az elnöke egy Facebookra feltöltött videóban vallott arról, hogy 2003-ban ő is szexuális zaklatás áldozata lett. Egy NATO-szemináriumon egy diplomata ment utána a szobájába és rátámadt.
Az MSZP ismételten parlamenti javaslatban kezdeményezi, hogy Magyarországon ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kapják az emberek.
A Fidesz továbbra sem akarja eltörölni a bölcsődei gondozási díjat, de az MSZP megszüntetné ezt a sarcot - írja közleményében Gurmai Zita.
A nők elleni erőszak megállítására szólít fel az Európai Szocialisták Pártjának Nőszervezete.
Október 12-én újra kezükbe vehetik saját sorsuk irányítását a választók, a baloldalra leadott szavazataikkal pedig a biztonságukat és a szabadságukat növelhetik - jelentette ki Tóbiás József. Az MSZP elnök-frakcióvezetője tegnap a Helyben cselekedni: Nők a döntéshozatalban című konferencián azt mondta: "a kevesebb Fidesz több biztonság és szabadság".
Elfogadhatatlan, hogy az esélyegyenlőség hiánya még ma is nők millióit szorítja ki a legális gazdaságból, s kényszeríti őket az informális gazdaság keretei közé! Ez elsősorban a fejlődő országokban jelent problémát, de a veszély minden olyan gazdasági környezetben jelen van, ahol a nők társadalmi és anyagi megbecsüléséért még mindig küzdeni kell – és sajnos Magyarország is ezen térségek közé tartozik - írja közleményében Gurmai Zita.
Magyarországon csak akkor lehet munkát és kenyeret biztosítani minden embernek, ha gondot fordítunk az iparfejlesztésre és a szakképzésre, "nem árokásókra, szemétszedőkre és kubikosokra van szükség" - fogalmazta meg az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje kedden Nagykanizsán.
Külön állami keretre van szükség a nők foglalkoztatásához és külön foglalkoztatási programok kellenek az 50 év feletti nőknek - mondta tegnap Gurmai Zita európai parlamenti (EP-) képviselőjelölt, az MSZP nőtagozatának vezetője.
A profesia.sk felmérése szerint már Szlovákiában is jóval magasabbak a bérek, mint itthon. A Fidesz igazságtalan, egykulcsos adórendszere 10-ből 8 dolgozónál kevesebbet hagyott. Egy átlagos magyar munkavállalónak ma csak külföldön van esélye európai fizetésre, ezért az MSZP kiemelt feladatának tekinti a magyar bérek európai szintre emelését - szögezi le az MSZP közleménye.
Mesterházy Attila szerint Magyarország napról napra távolodik Európától, a szabadságtól, a demokratikus rendtől, a biztonságtól és a nemzeti modernizációtól. Az MSZP elnöke pártja Városligetben tartott majálisán arról beszélt, hogy Orbán Viktor "populista, nacionalista politikája" történelmi zsákutcába vezeti az országot.
Elfogadta szerdán az Európai Parlament (EP) azokat az új szabályokat, amelyek az európai szintű pártcsaládok működését szabályozzák. A politikai szervezetek így átláthatóbbá és hatékonyabbá válnak - mondta Gurmai Zita, a téma jelentéstevője az EP-ben.
A békés, csöndes menethez, amelynek résztvevői ezúttal is a Nők a változásért! feliratú transzparensekkel a kezükben és vörös sállal a nyakukban vonultak, ez alkalommal Hiller István, Szabó Szabolcs és Pál Tibor, a kormányváltó erők pesterzsébeti, csepeli-soroksári és ferencvárosi képviselőjelöltje is csatlakozott.
Egyenlő munkáért egyenlő bért adnak majd kormányra kerülve az Összefogás pártjai a magyar nőknek. A baloldali választási szövetség programja a Fidesz gyakorlatával szemben XXI. századi életet kínál a választóknak - áll abban a felhívásban, amelyet a részt vevő pártok nevében tettek közzé.
Az Európai Szocialisták Nőszervezetének római csúcstalálkozóján megfogalmazták, hogy a 2014-es európai parlamenti választások kampányában a női választókat kiemelten meg kell szólítani. A résztvevők egyetértettek: nincs már idő várni a nők társadalmi-gazdasági szerepének megerősítésére.