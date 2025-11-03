A nők munkajogi esélyegyenlősége gazdasági szükségszerűség

Elfogadhatatlan, hogy az esélyegyenlőség hiánya még ma is nők millióit szorítja ki a legális gazdaságból, s kényszeríti őket az informális gazdaság keretei közé! Ez elsősorban a fejlődő országokban jelent problémát, de a veszély minden olyan gazdasági környezetben jelen van, ahol a nők társadalmi és anyagi megbecsüléséért még mindig küzdeni kell – és sajnos Magyarország is ezen térségek közé tartozik - írja közleményében Gurmai Zita.