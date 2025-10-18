Izrael zárva tartja a rafahi határátkelőt

Izrael;megnyitás;rafahi átkelő;

2025-10-18 18:29:00 CEST

A megnyitásával az Egyiptomban tartózkodó palesztinok visszatérhetnek Gázába, Izrael azonban vár, a Hamász valóban teljesíti-e a háború befejezéséhez vállalt kötelezettségeit.

További rendelkezésig zárva marad a Gázai övezet és Egyiptom határán lévő rafahi határátkelő - közölte szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala, röviddel azután, hogy az egyiptomi palesztin nagykövetség bejelentette: hétfőn megnyitják az átkelőt. A határátkelő megnyitásával az Egyiptomban tartózkodó palesztinok visszatérhetnek Gázába - állt a nagykövetség közleményében. A dokumentum arra nem tért ki, hogy a humanitárius segélyeket is átengedik-e a határátkelőn.

„Az átkelő megnyitását annak alapján fogjuk megfontolni, hogy hogyan teljesíti a Hamász a meghalt túszok holttestétnek visszaadását, valamint hogy mennyiben teljesíti a keretmegállapodást" - közölte szombaton Benjámin Netanjahu hivatala.

Az amerikai közreműködéssel létrejött tűzszünet kezdete óta naponta átlagosan mintegy 560 tonna élelmiszer érkezett a Gázai övezetbe, jóval kevesebb a szükségleteknél - közölte az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP).

A határátkelőt 2024 májusában zárták be, amikor az izraeli hadsereg megszállta a Gázai övezetet, 2025 elején egy rövid tűzszünet idejére megnyitották.

A két éven át tartó légitámadások és blokád után a Gázai övezetben óriási szükség van élelmiszerre, gyógyszerekre, szálláshelyekre és más segítségre. Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Skála (IPC) nevű, az ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció augusztusi jelentésében - amelyet Izrael átpolitizáltnak és manipuláltnak nevezett - megállapította, hogy éhínség van az övezetben.