Ukrajna bízik a kreatív EU-s megoldásokban, hogy meg lehessen kerülni Orbán Viktor vétóját

Ukrajna;uniós csatlakozás;

2025-10-20 07:52:00 CEST

Úgy tűnik, nem lesz meg a céldátum.

Ukrajna úgy látja, hogy még az év vége előtt előrelépés történhet az EU-csatlakozási folyamatban, köszönhetően a Magyarország ellenállását áthidaló kreatív megoldásoknak – jelentette ki az ukrán miniszterelnök-helyettes a Politicónak adott nyilatkozatában.

Tarasz Kacska szerint az Európai Unió vezetői decemberben akár hat tárgyalási fejezet megnyitását is jóváhagyhatják, mivel egyre erősödik a politikai akarat, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy vonja vissza vétóját. A kormányfő-helyettes brüsszeli látogatásán azt hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja egyre kevésbé tűnik indokoltnak, és bár az Orbán-kormány általa fájdalmasnak nevezett ellenállása továbbra is fennáll, szerinte ez nem jelent áthághatatlan akadályt. Ő bizakodik is, hogy az uniós vezetők decemberi csúcstalálkozóján megoldást találnak a helyzetre.

Tarasz Kacsla hozzátette, hogy a tagsággal kapcsolatos nézeteltéréseket Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij is megvitathatná egy személyes találkozó keretében, ám egyelőre nem ismert, mikor és hol kerülhetne erre sor. – Nehéz megmagyarázni az ukrán társadalomnak, hogy várnunk kell. Itt és most megoldást kell találnunk, mert ez nemcsak Ukrajna, hanem az egész Európai Uniónak létfontosságú – fogalmazott a politikus.

A miniszterelnök-helyettes üdvözölte António Costa, az Európai Tanács elnökének kezdeményezését, amely az EU-csatlakozási folyamat megkönnyítését célozza. Elmondása szerint a portugál politikus nagy lendülettel dolgozik az akadályok elhárításán. António Costa ebben az ügyben valóban határozott, és örülnék, ha kezdeményezése sikerrel járna – tette hozzá.

Ugyanakkor hiába az ukrán lelkesedés és az uniós politikai vezetők nyomása, az európai állam- és kormányfők egyelőre nem sietnek a patthelyzet feloldásával. Még júliusban Friedrich Merz német kancellár is úgy nyilatkozott, hogy nem számít Ukrajna uniós csatlakozására 2034 előtt. (A céldátum eredetileg 2030 – a szerk.) A Politico által megszerzett, az Európai Tanács következő ülésére készülő hivatalos zárónyilatkozat-tervezet – az úgynevezett tanácsi következtetések – nem tesz említést az EU bővítéséről.