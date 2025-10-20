hiba;leállás;nyelvtanulás;Amazon;online média;online játékok;

2025-10-20 11:05:00 CEST

Leállt az Amazon felhőszolgáltatója, világszerte akadoznak a Duolingo, a Snapchat és a Roblox szolgáltatásai

Az online alkalmazások az Amazon felhőszolgáltatójának leállása miatt nem működnek.