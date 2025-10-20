Leállt az Amazon felhőszolgáltatója, világszerte akadoznak a Duolingo, a Snapchat és a Roblox szolgáltatásai

Megnövekedett a hibajelzések száma számos népszerű oldalon, köztük a Duolingón, a Snapchaten, a Robloxon, az Amazonon, az Amazon Alexán, a McDonald's Appon, a Zoomon, a Signalon, a Vodafone-nál, a Fortnite-on, az AFP-n vagy a Redditen. Az applikációk és a portálok karbantartási szünetre hivatkozik.
A szolgáltatáskiesés az Amazon felhőszolgáltatójától, az Amazon Web Servicestől eredhet. Az AWS olyan felhőszolgáltatást kínál a vállalatoknak, amelyekkel azoknak nem kell saját infrastruktúrát kiépíteniük, biztosítanak hozzáférést számukra szerverekhez, adatbázisokhoz és tárolókhoz.
A Sky News cikke szerint a problémák hétfőn reggel óta jelentkezik a probléma, a leállásokat követő DownDetector szerint az Egyesült Államokban több mint kétezer bejelentés érkezett az AWS leállásáról, és megnövekedett hibaszázalékról és késésekről számolt be. Az AWS az oldalán arról tájékoztatott, hogy több szolgáltatásnál észleltek problémát, dolgoznak a probléma megszüntetésén.Internet-szolgáltatást indít az Amazon, fellőtték a cég első két műholdjátAz Amazon felhőszolgáltatója lekapcsolta az NSO-hoz köthető fiókokat