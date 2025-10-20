Nem szép – mondta az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Nem tartja szépnek az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, hogy Budapesten tárgyal egymással az orosz és az amerikai elnök.
Kaja Kallas az uniós külügyminiszterek luxembourgi tanácsülése előtt, a Reuters beszámolója szerint hangsúlyozta, fontosak Donald Trump béketörekvései, ugyanakkor lényeges lenne Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvétele is az orosz vezetővel folytatott egyeztetésen. – Az Egyesült Államok hatalmas befolyással bír, amellyel rákényszerítheti Oroszországot a tárgyalóasztalhoz. Természetesen üdvözlendő, ha ezt felhasználják, és Oroszország ténylegesen leállítja a háborút – fogalmazott. Hozzátette: – Ami Budapestet illeti, hát, nem túl szép látvány, ha valaki, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz, egy európai országba érkezik.” Kaja Kallas szerint a legfontosabb kérdés, hogy a találkozónak lesz-e bármilyen kézzelfogható eredménye.Donyeck egészét követeli az orosz-ukrán békéért Vlagyimir PutyinSzijjártó Péter: Az EU-s politikusok többsége mindent meg fog tenni a budapesti Trump–Putyin-csúcs megakadályozásáért
Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy kész Budapestre utazni, ha háromoldalú találkozót vagy úgynevezett „ingázó diplomácián” alapuló egyeztetési formát javasolnának.
Kaja Kallas elmondta, hogy várhatóan a héten elfogadják az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagot, de erre hétfőn még nem kerül sor. Finnország külügyminisztere, Elina Valtonen szintén aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Vlagyimir Putyin esetleg egy uniós országba látogat. – Majd meglátjuk, hol és milyen formában tartják meg a találkozót, de az nyilvánvaló, hogy az Európai Unió területén egy háborús bűnös, mint Vlagyimir Putyin, nem lehet kívánatos vendég – fogalmazott. A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot szerint Putyin tervezett útja csak akkor értelmezhető, ha az azonnali és feltétel nélküli tűzszünethez vezet, míg a holland külügyminiszter, David van Weel úgy fogalmazott: „A legfontosabb, hogy legyen egy tárgyalóasztal.”Financial Times: Donald Trump kiabálva követelte Volodimir Zelenszkijtől, hogy adja át Vlagyimir Putyinnak Donbászt