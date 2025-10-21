A rendszerváltás óta eltelt évtizedek legsötétebb, legmocskosabb kampánya következik

választás;elemzés;Orbán Viktor;Magyar Péter;Harcosok Klubja;

Ezt a következtetést szűrte le a miniszterelnök szavaiból Nagy Attila Tibor politikai elemző. A kormányfő próbálja elérni, hogy ne kényelmesedjenek el a „harcosai”.

- Orbán Viktor „egy megzavarodott, a hatalmáért mindenre képes, rettegő és az összeomlás szélén álló maffiafőnök benyomását keltette” – értékelte a Harcosok Klubjának zánkai rendezvényén elmondott miniszterelnöki beszédet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A kétnapos eseményen, amit a Fideszben „edzőtábornak” neveznek, mintegy másfél ezer „harcos” gyűlt össze. A Telex megszerezte Orbán Viktor beszédének hangfelvételét. A portál beszámolója szerint a kormányfő egyebek között azt fejtegette, hogy a demokratikus, versengő politikai erőkből létrejövő kormányzati rendszerek eddig nem találtak választ a migráció kérdésére, ahogyan a gazdasági válsággal és a háborúval se tudnak mit kezdeni. Ezzel állította szembe a saját, kétharmaddal megerősített parlamenti rendszerét, amely viszont képes megoldani ezeket a problémákat. - Magyarország hiába szegényebb, felfelé tartó trendben van – jelentette ki Orbán. Úgy vélte, a haza sorsa azon múlik, hogy a „harcosok” elvégzik-e a munkát, megnyerik-e a választást. „Az utcai küzdelembe bevonjuk a bátorságlovagot, Lázár Jánost” – fogalmazott a saját szerepét játékosedzőhöz hasonlító miniszterelnök. A „tervezőasztal” mögött Orbán Balázs ül, de az, hogy végső soron ki irányítja a kampányt, nem derült ki egyértelműen. A miniszterelnök hol Orbán Balázst, hol önmagát említette.

Gyürk András stratégiai igazgatóként „a legtitkosabb munkák műhelyében” dolgozik, a mérésekért és a mérésekből levonható következtetésekért felel. A mozgósítási igazgató Kubatov Gábor („kommandante Kubatov”). Amikor ő került szóba, Orbán Viktor közölte: „Segítsétek őt. Nem állunk jól. Nem állunk jól.” Ugyanis „nincsen rendben az adatbázis”. Vannak kiemelkedően jól teljesítő fideszes választókerületek, de vannak középszerűek és gyalázatos állapotban lévők is. A választást nem lehet úgy megnyerni – hangsúlyozta –, ha nem ismerik névről az összes szavazót, „ebben a kiélezett csatában, ami most jön, meg végképp nem”. Orbán Viktor szerint a digitális térben legalább döntetlenre kell hozni a meccset, hogy az a fölény, amivel a Fidesz a valós életben rendelkezik, érvényesülni tudjon. A Fidesznek most nehezebb dolga lesz, mint eddig bármikor – tette hozzá.

A választás tétjét a miniszterelnök abban látja, hogy a „brüsszeli útra” lépünk, vagy maradunk a „magyar úton”. Az ellenfelek gyülekezetének magja „rossz emberek gyülekezete”, „jó gondolkodású embert nagyon keveset, talán egyet sem találunk az ellenfél magterületén” – démonizálta az ellenzéket Orbán Viktor. Az ellenfelet – adta ki a jelszót – meg kell futamítani, „erről sose beszélünk ezen a körön kívül, de ettől ez még így van”. A harc, amit a Fidesz vív, „ha nem is mindig föltétlenül esztétikus, de jó harc, a mi harcunk jó harc, és ezért lényegében rettenthetetlenek vagyunk”. A következő hat hónapban folyamatosan és végig támadni kell, „fel kell őket őrölni, le kell őket gyengíteni, és a választás napján be kell vinni a végzetes csapást” – mondta konklúzióként Orbán Viktor.

Nagy Attila Tibor politikai elemzőt meglepte, hogy a hangfelvétel egyáltalán kikerült a sajtóhoz: ráismerni a miniszterelnök szavajárására, nem lehet kétségünk afelől, hogy a Telex által ismertetett szöveg fedi az elhangzottakat.

- Lelkesítőnek szánt beszéd volt, a miniszterelnök próbálja elérni, hogy az úgynevezett harcosok ne kényelmesedjenek el – állapította meg Nagy Attila Tibor. Kiderült az is, hogy Orbán Viktor nem teljesen elégedett Kubatov Gábor munkájával. A kormányfő egyértelművé tette, hogy – bár fizikai fellépésre valószínűleg nem kell számítani – nem lesz kímélet az ellenféllel szemben. Az Orbán által elmondottak a legsötétebb, legmocskosabb, leginkább negatív kampányt vetítik előre, amiben valaha részünk volt Magyarországon az elmúlt 35 évben. „Fogakat összeszorítani, mindenkinek jó gyomrot kívánok hozzá” – ironizált a politikai elemző.

A Fidesz az összes szavazót „név szerint” ismerni szeretné, mindenkiről tudni akarja, hogy fideszes, nem fideszes vagy még habozik – emelte ki Nagy Attila Tibor. Ha Orbánéknak valóban sikerül ilyen részletes adatbázist létrehozniuk, akkor az azt jelenti, hogy komoly előnyre tesznek szert a Tisza Párttal szemben, és már a választás előtt tisztában lesznek azzal, ki fog nyerni.

Pártpolitika az Erzsébet-táborban A Harcosok Klubja mostani összejövetelének a zánkai tábor adott otthont. A táborszervezésért az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány, az üzemeltetésért az alapítvány tulajdonában lévő Erzsébet Táborok Kft. felelős. Megkérdeztük az alapítványt, hogy a hétvégén megrendezett „edzőtáborért” a Fidesz vagy másik szervezet fizetett-e bérleti díjat, ha igen, mennyit. Szerettük volna megtudni azt is, az alapítvány helyénvalónak tartja-e, hogy pártpolitikai eseményt tartanak egy gyermek- és ifjúsági táborban. Kérdésünkre az általunk megadott határidőig sem válasz, sem másfajta visszajelzés nem érkezett.

Nagy Attila Tibor úgy látja – igaz, állításával nem minden elemző ért egyet, és azt a kormánytól független kutatások sem támasztják alá –, hogy jelenleg a Fidesz esélyesebb a győzelemre. Ez azonban csak a pillanatnyi állapot, a mérleg nyelve még mindkét irányba elbillenhet. Orbán Viktor kijelentései arra utalnak: a Fideszben is kalkulálnak azzal, hogy a parlamenti választásig hátralévő hónapokban még sok minden történhet.

Magyar Péter szerint a kormányfő illegális adatbázisok építésére hívta fel a harcosait. László Róbert, a Political Capital választási szakértője azt nyilatkozta lapunknak: a kérdés az, hogy a választópolgárok hozzájárultak-e adataik felhasználásához, vagy sem. Az adatbázis építése addig van rendben, amíg az állampolgárok tudnak arról, hogy az adataik a jóváhagyásukkal egy párt nyilvántartásában szerepelnek. Ha minderre nem adtak engedélyt, akkor felmerül a visszaélés gyanúja.

- A Fidesz akciói a Nemzeti konzultációtól kezdve a különféle aláírásgyűjtésekig mindig arról szóltak, hogy az adatbázisukat frissítsék – hívta fel a figyelmet László Róbert. Ugyanakkor mindnyájan itt élünk, illúzióink nem lehetnek. A Political Capital szakértője szerint az összes párt, ha valamikor is országos hálózatot hozott létre, bizonyára ugyanígy nyilvántartotta az adatokat, amelyeket képes volt begyűjteni a választópolgárokról.