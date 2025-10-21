A fideszesek megszavazták a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, marad a választások után is

Orbán-kormány;Fidesz;Parlament;háborús veszélyhelyzet;meghosszabbítás;veszélyhelyzet;rendeleti kormányzás;választás 2026;

2025-10-21 11:32:00 CEST

Az Orbán-kormány úgy fordulhat rá jövő áprilisban a parlamenti választásra, hogy aközben, illetve utána még egy hónapig rendeleti kormányzás lesz érvényben.

Újabb fél évvel, 2026. május 13-ig meghosszabbította az Országgyűlés kormánypárti többsége a háborús veszélyhelyzetet kedd délelőtt. A javaslatot 127 képviselő támogatta, 56-an szavaztak nemmel. Ez azt jelenti, hogy veszélyhelyzet lesz a jövő áprilisi parlamenti választás alatt, és utána még egy hónapig maradhat a rendkívüli jogrend – írja a Telex.

Háborús veszélyhelyzetben még nem volt országgyűlési választás Magyarországon.

A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a lapnak korábban elmondta, hogy az Alaptörvény alapján a kormány nem tudja elhalasztani a választás időpontját, amit a köztársasági elnök tűz ki. A választási törvényhez és a szavazáshoz kapcsolódó szabályokhoz azonban gond nélkül hozzányúlhatnak a veszélyhelyzetre hivatkozva.

Bő három éve élünk Magyarországon „háborús veszélyhelyzetben”, amelynek hatályát a fideszesek immár sokadjára hosszabbítják meg. Magyarországon 2022 májusában vezették be először a háborús vészhelyzetet, amit azóta is fenntart a kormányzat. Ezt megelőzően, 2016-tól a migrációs, utána pedig a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet biztosította a rendeleti kormányzást.

Az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára” hivatkozva, a kétharmados fideszes parlamenti többség felhatalmazásával az Orbán-kormány legutóbb május elején hosszabbította meg a háborús veszélyhelyzetet újabb fél évvel, november 15-ig. Azonban, mint október elején lapunk is megírta, egy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott javaslat szerint az orosz–ukrán háborúra hivatkozva a kormány a háborús veszélyhelyzet további 180 nappal való meghosszabbítását tartotta indokoltnak.

A fideszes többségű parlament jóváhagyása után tehát a kormány úgy fordulhat majd rá a jövő évi választásra, hogy 2026. május közepéig folytatódhat a rendeleti kormányzás. A választás kiírásáról Sulyok Tamás köztársasági elnök dönt, de Orbán Viktor korábban közölte, arra számít, hogy a voksolás április 12-én lesz.

Gulyás Gergely azonban korábban azt ígérte, hogy a háborús veszélyhelyzetnek semmilyen hatása nincs a jövő évi választások lebonyolítására. „A rendkívüli jogrend és a választások lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincsen, az önkormányzati- és európai parlamenti választások is háborús veszélyhelyzetben voltak” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.