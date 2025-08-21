Török Gábor Orbán Viktor posztjáról: jött már innen selyemzsinór elnöknek

Orbán Viktor;Török Gábor;Sulyok Tamás;

2025-08-21 18:41:00 CEST

A politikai elemző arra reagált, hogy Orbán Viktor a kormányzati és államfői sunnyogást követő felháborodás után leírta a Munkácsot ért orosz rakétatámadás kifejezést.

Amit az elnök kitörölt, a miniszterelnök beleírta. Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek, most egy másik kapott egy baráti pofont. Bármi is van az egész mögött, azért ennek az üzenete elég világos - írta Török Gábor politikai elemző a Facebookon.

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktor posztja a Munkácsot ért orosz rakétatámadásról azt követően érkezett, hogy politikai elemzők sora kezdte kivesézni Török Gábortól Lakner Zoltánon át a Political Capitalig, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a jelen állás szerint 19 ember sérülését okozó munkácsi rakétatámadásról szóló Facebook-bejegyzéséből utólag kiszerkesztette, hogy azt oroszok követték el, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Menczer Tamás Fidesz-kommunikációs igazgató pedig úgy írt bejegyzést a témában, hogy egy árva szóval sem említette benne Munkácsot, illetve az oroszokat.

Török Gábor előzőleg digitális analfabétának nevezte a köztársasági elnököt az átszerkesztett poszt után. A Political Capital szerint a helyzet ennél súlyosabb, ugyanis szerintük az átszerkesztés két dolgot jelez: egyrészt, hogy az államfőnek nincs szuverenitása az Orbán-kormánnyal szemben, másrészt pedig, hogy az Orbán-kormánynak nincs szuverenitása Oroszországgal szemben.