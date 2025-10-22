Jegelték a budapesti Trump−Putyin-csúcstalálkozót, Moszkva és Washington álláspontja között nagyon mély a szakadék

tárgyalás;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

A Kreml kategorikusan elutasította a tűzszünetet, keresztülhúzva a Fehér Ház terveit.

A Fehér Ház egyik tisztségviselője mindenféle indoklás nélkül kedden bejelentette, hogy Donald Trump elnök a közeljövőben nem tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozni – jelentette a CBS News amerikai hírtelevízió, ami azt jelenti, hogy a jövő hétre tervezett budapesti csúcstalálkozójának a tervezését határozatlan időre felfüggesztették.

A CBS News szerint a Fehér Ház lépése válasz a Kreml keddi nyilatkozataira; ezek után Donald Trump úgy véli, hogy az orosz vezetés nem áll készen a béketárgyalásokra. Később az amerikai elnök ki is mondta, hogy időpazarlásnak tartaná Budapestre jönni Vlagyimir Putyin kedvéért.

Kedden valóban egymást követték a moszkvai nyilatkozatok, amelyek rendre azt jelezték: a budapesti csúcstalálkozóval csak az időt próbálta húzni a Kreml. Oroszország azonban nem jelentette be a budapesti csúcs előkészületeinek felfüggesztését, de egyértelművé tette: álláspontja semmit sem változott az orosz-ukrán háború lezárásának a feltételeit illetően.

Ne vegyenek részt ebben az információs cirkuszban. Szergej Lavrov ma rávilágított arra, hogy rengeteg hamis adat kering a témával kapcsolatosan. Én annyit tudok mondani: amint lesz információnk, amit megoszthatok, meg fogom osztani – közölte kedd délután Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó kapcsán nyilvánosságra került információkra reagálva.

A nemzetközi sajtóban ugyanis már reggel az jelent meg, hogy noha múlt csütörtökön, a Vlagyimir Putyinnal folytatott több mint kétórás telefonbeszélgetése után Donald Trump azt ígérte, két héten belül sor kerül a budapesti csúcstalálkozóra, egyelőre annak sorsa bizonytalanná vált. Mindez erősödött azt követően, hogy kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón elutasította a Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozója előtti esetleges tűzszünetet. Ez egyértelműen ellentmond Donald Trump álláspontjának, az amerikai elnök ugyanis a frontvonalak és a harcok befagyasztását sürgette a béketárgyalások elkezdésének érdekében.

Az orosz diplomácia vezetőjének a szavai után egyértelművé vált, hogy – legalábbis egyelőre – a budapesti csúcstalálkozót jegelni kell. Lavrov burkoltan annak végleges elmaradását is felvetette. Azt mondta: „Ha egyszerűen leállunk, az azt jelentené, hogy elfelejtjük a konfliktus kiváltó okait… Most azt halljuk Washingtonból, hogy azonnal le kell állnunk, és nem kell semmiről sem beszélnünk. Álljunk le, és hagyjuk, hogy a történelem ítéljen.” Érvelése szerint a tűzszünet azt jelentené, hogy „Ukrajna nagy része továbbra is a kijevi náci rezsim alatt marad”. Lavrov szerint a tűzszünet sürgetése mögött „Zelenszkij európai szponzorai és pártfogói állnak”, ők vették rá a Fehér Házat, hogy változtasson korábbi álláspontján, és ne törekedjen „tartós rendezésre”.

Az orosz külügyminiszter azt állította, hogy Putyin és Trump Alaszkában abban állapodott meg, hogy „a konfliktus kiváltó okaira összpontosítanak, és arra, hogy fel kell hagyni Ukrajna NATO-csatlakozásának a gondolatával, s ha lehetséges, teljes mértékben garantálni kell az orosz és oroszul beszélő lakosság jogos jogait”. Mindezek után pedig meglepetését fejezte ki a CNN amerikai hírtelevízió által még a reggeli órákban közölt hír kapcsán, hogy az orosz és az amerikai álláspont közötti lényegi különbségek miatt meghatározatlan időre elnapolják a budapesti békecsúcs előkészítését célzó, erre a hétre – egyes források szerint 23-ára – tervezett amerikai–orosz külügyminiszteri találkozót.

A CNN is fehér házi forrásokra hivatkozva közölte, hogy elmarad Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter személyes találkozója. Nyilvánvaló volt, hogy nem rémhírterjesztésről van szó.

A budapesti csúcs körüli bizonytalanságot fokozta, hogy ugyancsak kedden a Financial Times azt közölte, értesülései szerint október 30-án kerülhet sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozójára. (Ez eleve valószínűtlen, Donald Trump ugyanis október 29-én Dél-Koreába utazik hivatalos látogatásra – a szerk.) Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkár-helyettese ennek kapcsán kitérő választ adott az amerikai sajtónak. „Donald Trump fáradhatatlanul dolgozik egy békés és diplomáciai megoldás megtalálásán, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak, és megállítsa a gyilkolást. Bátran felvette a kapcsolatot az összes érintett féllel, és mindent meg fog tenni, ami a hatalmában áll, hogy békét teremtsen” – mondta Kelly. A washingtoni külügyminisztérium szűkszavú közleménye csak Rubio és Lavrov hétfői telefonos egyeztetésére tért ki. E szerint Rubio „hangsúlyozta a jövőbeli együttműködések fontosságát, amelyek lehetőséget nyújtanak Moszkvának és Washingtonnak, hogy Trump elképzeléseivel összhangban közösen dolgozzanak az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásának tartós megoldásán”.

Ámde úgy tűnik, a Kremlnek egyelőre nincs kedve az amerikai elnök elképzeléseivel összhangban cselekedni. Minden jel arra mutat: a Kreml kezdettől fogva, Trump optimista nyilvános bejelentése ellenére nem két héten belül megvalósuló csúcstalálkozóban gondolkodott. Miután a budapesti csúcs gondolatának felvetésével elhárult annak közvetlen veszélye, hogy Trump a közeljövőben engedélyezi a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták átadását, Vlagyimir Putyinnak már nem sürgős a béketárgyalás sem. A moszkvai reakciók erre utalnak. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő is szertefoszlatta kedden a gyors tűzszünettel és békével kapcsolatos reményeket is. Kijelentette, „nem tűztek ki pontos időkeretet” Vlagyimir Putyin és Donald Trump Ukrajnáról szóló személyes találkozójára. Arra a kérdésre, hogy elhalasztható-e a budapesti esemény, Peszkov azt mondta: „Lehetetlen elhalasztani valamit, ami nincs kőbe vésve. … Felkészülésre van szükség, komoly felkészülésre.”

Hasonló álláspontot közölt az orosz külügy még Peszkov sajtótájékoztatója előtt. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes orosz újságíróknak nyilatkozva mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, nem kizárt, hogy az Európai Unió és a NATO tagállamai meg fogják kísérelni meghiúsítani Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozóját.

Az Európai Unió valójában támogatja a két vezető találkozását és a harcok befagyasztásának Trump által felvetett ötletét is a jelenlegi frontvonalak mentén, annak érdekében, hogy mielőbb megkezdődhessenek a béketárgyalások. Erről kedden közös nyilatkozatot adott ki Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Felhívásuk szerint a jelenlegi frontvonal lehet a béketárgyalások kiindulópontja, de azt is hozzáteszik, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.

Oroszország azonban épp ezen munkálkodik. Az orosz hadsereg kedden elkezdte bekeríteni a Donbász egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Az ukrán hírszerzés szerint Moszkva megkezdte a téli hadjárat előkészületeit, amit elindítana, még mielőtt bármiféle békemegállapodás létrejönne.