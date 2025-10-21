Tolvaj fején ég a kalap – Szergej Lavrov ezzel az orosz közmondással utasította el a tűzszünetet Ukrajnában

fegyverek;tűzszünet;elutasítás;Szergej Lavrov;orosz-ukrán háború;

2025-10-21 17:51:00 CEST

Az orosz külügyminiszter ezzel nem csak az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, hanem Donald Trump amerikai elnök javaslatát is lesöpörte az asztalról. Szerinte a fegyvernyugvás csak Ukrajna érdekeit szolgálná.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tolvajról és a kalapról szóló orosz közmondást idézve vetette el az Ukrajnában „egyes európai országok” azonnali tűzszüneti követelését Ukrajnában – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A közmondás szerint a tolvaj fején ég a kalap, vagyis lelepleződik az elkövető. Ahogy Lavrov fogalmazott, az azonnali tűzszüneti követeléssel „a kalap elégett”, vagyis világossá váltak a szándékok. Az orosz diplomácia vezetőjének állítása szerint ugyanis a tűzszünet nemcsak lehetőséget jelent „a kijevi rezsim újbóli fegyverekkel való feltöltésére, hanem ösztönzést is a terrorcselekményekre a civil infrastruktúra, az Oroszországi Föderáció területén élő civilek elleni támadások, az Északi Áramlat csővezeték felrobbantásával”.

Szergej Lavrov felhánytorgatta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddig Oroszországra stratégiai vereséget akart mérni, és ezt emlegette szerinte Emmanuel Macron francia elnök, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. – Egy ideje ezt abbahagyták, most azonnali tűzszünetet követelnek – fogalmazott az orosz külügyminiszter. Kifogásolta azt is, hogy Macron ráadásul előfeltétel nélküli tűzszünetről beszélt, amely nem jelent semmilyen korlátot a fegyverszállításoknak Ukrajnába. Arról azonban nyilatkozott, hogy a továbbra is konkrét időpont nélkül budapesti tárgyalásokra készülő Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közül utóbbi is azt követeli, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén csendesüljenek el a fegyverek.

A lavrovi reakció előzménye, hogy kedd reggel Emmanuel Macron francia, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel, Jonas Gahr Store norvég, Mette Frederiksen dán miniszterelnök , Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa az Európai Tanács elnöke – Donald Trump álláspontjával összhangban – a harcok azonnali leállítását sürgette.

– Oroszország halogató taktikája újra és újra bizonyítja, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan gondolja a békét; mind láthatjuk, hogy Putyin továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja – olvasható a finn elnöki hivatal által kiadott közös közleményben. Az aláírók szerint agyon fontos Ukrajna pozíciójának megerősítése a tűzszünet előtt, alatt és utána is, valamint szorgalmazták az orosz védelmi iparra és gazdaságra gyakorolt nyomás fokozását, beleértve Oroszország zárolt állami vagyonának hasznosítását, mindaddig, amíg az orosz elnök készen nem áll a békére.