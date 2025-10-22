Szijjártó Péter: Egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi álhír

Szijjártó Péter;álhír;orosz-ukrán háború;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-22 02:15:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszternek nem tetszett a csúcstalálkozó jegelését firtató kérdés.

Egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó – intézte el Szijjártó Péter azt a keddi fehér házi bejelentést, hogy a közeljövőben tartandó budapesti csúcstalálkozó megszervezésére Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével.

Az éppen washingtoni látogatáson tartózkodó külgazdasági és külügyminisztert a Telex kérdezte meg a csúcstalálkozó jegeléséről. Azt mondta; a csúcstalálkozó bejelentésének a percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne jöjjön össze. Ő maga szerdán fog tárgyalni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

Mint ismert, Donald Trump október 16-án jelentette be, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ezután jött egy egyeztetéssorozat, amelynek csak a tényéről tudni, az eredményéről nem, az ügyben fő érintettként pedig megszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, akit első hallásra állítólag meglepett, hogy Budapesten tartanának Trump–Putyin-csúcstalálkozót, de azt mondta, eljönne a magyar fővárosba. Ezt követte kedden a bejelentés, hogy Oroszország nem akar tűzszünetet, aztán a Trump-adminisztráció részéről az, hogy terv sincs a közeljövőben egy Trump-Putyin-csúcstalálkozóra.