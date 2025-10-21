„Több mint 13 órán át voltunk kint” – Megszólalt a százhalombattai olajfinomító egyik tűzoltója

tűz;oltás;MOL;tűzoltók;olajfinomító;Százhalombatta;

2025-10-21 21:50:00 CEST

Külön készülnek az ilyen esetekre, emellett az is segítette a lángok megfékezését, hogy többen még a szabadnapjukról is visszajöttek, és részt vegyenek az oltásban.

Sokan úgy vettek rész az oltásban, hogy szabadnaposak lettek volna - ezt nyilatkozta az RTL Híradónak Szabó István tűzoltó a százhalombattai olajfinomítóban hétfő éjjel keletkezett tűz megfékezéséről. A baleset idején nagyjából húszan dolgoztak a százhalombattai üzemben, és szerencsére senki nem sérült meg, mert mint azt a finomító egy korábbi dolgozója elmondta, jórészt ma már automatizált a munkafolyamat, és gyakori, hogy senki sem tartózkodik az üzem területén.

A lángokhoz elsőként a Mol saját, speciális tűzoltóegysége érkezett, mert egy ilyen tüzet máshogyan kell oltani, mint általában, és külön készülni, gyakorlatozni kell a hasonló esetek, a katasztrófa elhárításához. – Mindenki tenni akart, és ki is vette a részét a beavatkozásból, és így sokkal könnyebben ment az oltás, ahogy a tűzoltók egymást is egyszerűbben váltották, hogy időnként pihenhessenek. Több mint 13 órán át voltunk kint – tette hozzá Szabó István.

Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója a keddi sajtótájékoztatóján kitért arra, hogy a tűz a desztillációs üzemben keletkezett. Ez az első helyszín a finomítóban, ahol a kőolajat forráspont szerint különböző komponensekre választják szét, és innen irányítják más üzemekbe további feldolgozásra.

A Greenpeace szakértője, Simon Gergely szerint az eddigi, az első adatok szerint ugyan veszélyes anyagok nem kerültek a levegőbe, de aggályosnak tartja, hogy rendszeresek a Molnál az olajszennyezéssel járó balesetek. Alig több mint egy éve alatt ez már a negyedik ilyen.