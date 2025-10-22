lakáshitel;módosítás;tervezet;Családi Otthonteremtési Kedvezmény;Otthon Start Program;

Tovább módosítaná az Otthon Start szabályait az Orbán-kormány

Megjelent az erről szóló tervezet, a társadalmi egyeztetés október 29-én zárul le.

Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit – írja a Bankmonitor. A portál kiemeli, a jelentősebb újabb változásokat már korábban bejelentették, de most derült ki, hogyan is lépnek életbe ezek a módosítások, ráadásul ezek mellett érkezik egy pár nem várt pontosítás is.

A Bankmonitor összesítése alapján

  • az igénylő testvére is lehet a tervezet szerint majd adóstárs Otthon Start hitelnél. A testvér nem szerezhet tulajdonrészt a támogatással érintett ingatlanban, illetve a társigénylőként bevont adóstársnak nem kell teljesítenie az első lakásszerzésre és a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásokat. De a többi előírásnak meg kell felelnie, így például büntetlen előéletűnek kell lennie és nem lehet 5 ezer forintot meghaladó köztartozása sem. A későbbiek során a testvér már nem tudja kihasználni az Otthon Start programot, mert egy személy csak egy hitelügyletbe kerülhet be adósként, adóstársként.

  • az Otthon Start program felhasználásával egy önálló lakóingatlant kell vásárolni, ez alól két kivétel van: megfelelő, ha osztatlan közös ingatlanban egy önállóan forgalomképes lakóingatlan lesz kizárólagosan az igénylőé; és elfogadható, ha házaspárok szereznek meg közösen a támogatott hitel felhasználásával egy önálló lakást, házat. Ez egészülne ki azzal: ha valaki örökölt egy lakóingatlanban egy tulajdonrészt, akkor a többi tulajdonos résztulajdona is megvásárolható a támogatott hitelből. Elvárás, hogy végül az igénylő teljes egészében tulajdonosa legyen a kérdéses lakásnak, háznak. Ez esetben nem probléma, ha közeli hozzátartozótól, rokontól vásárolja meg a tulajdonrészeket az igénylő.

  • a program egyik feltétele, hogy a forgalmi értéktől nem térhet el a vételár 20 százalékot meghaladó mértékben. Például egy 100 millió forintra értékelt lakás nem vásárolható meg 120 millió forintnál drágábban, vagy 80 millió forintnál olcsóbban. A tervezet alapján azonban az önkormányzati lakások eladásakor megengedik, hogy a vételár 20 százalékot meghaladó mértékben térjen el a forgalmi értéktől. Így ezek a vevők is kihasználhatnák a 3 százalékos kamatozású kölcsönt.

  • egy külterületi ház is megvásárolható lehet a CSOK Plusz és az Otthon Start együttes felhasználásával.

A társadalmi egyeztetés október 29-én zárul le, addig várja a jogalkotó az észrevételeket. A tervezet szövege alapján a végleges rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Ha nem jön érdemi észrevétel, akkor a Bankmonitor szerint akár már novembertől érvényesek lehetnek az új szabályok.

A százhalombattai tűzeset a kormány és a Mol ígéretei szerint a belföldi üzemanyagellátást nem veszélyezteti, ám előfordulhat, hogy a tankolást drágíthatja. Úgy a helyreállítás, mint a kieső termelés pótlása többletköltségeket okoz a Molnak. Kérdés, ezt az olajcég lenyeli-e. Egy forrásunk szerint nem, illetve legfeljebb részben, így az eset növeli az üzemanyagárakat.