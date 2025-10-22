Tovább módosítaná az Otthon Start szabályait az Orbán-kormány

lakáshitel;módosítás;tervezet;Családi Otthonteremtési Kedvezmény;Otthon Start Program;

2025-10-22 10:44:00 CEST

Megjelent az erről szóló tervezet, a társadalmi egyeztetés október 29-én zárul le.

Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit – írja a Bankmonitor. A portál kiemeli, a jelentősebb újabb változásokat már korábban bejelentették, de most derült ki, hogyan is lépnek életbe ezek a módosítások, ráadásul ezek mellett érkezik egy pár nem várt pontosítás is.

A Bankmonitor összesítése alapján

az igénylő testvére is lehet a tervezet szerint majd adóstárs Otthon Start hitelnél. A testvér nem szerezhet tulajdonrészt a támogatással érintett ingatlanban, illetve a társigénylőként bevont adóstársnak nem kell teljesítenie az első lakásszerzésre és a TB jogviszonyra vonatkozó elvárásokat. De a többi előírásnak meg kell felelnie, így például büntetlen előéletűnek kell lennie és nem lehet 5 ezer forintot meghaladó köztartozása sem. A későbbiek során a testvér már nem tudja kihasználni az Otthon Start programot, mert egy személy csak egy hitelügyletbe kerülhet be adósként, adóstársként.

az Otthon Start program felhasználásával egy önálló lakóingatlant kell vásárolni, ez alól két kivétel van: megfelelő, ha osztatlan közös ingatlanban egy önállóan forgalomképes lakóingatlan lesz kizárólagosan az igénylőé; és elfogadható, ha házaspárok szereznek meg közösen a támogatott hitel felhasználásával egy önálló lakást, házat. Ez egészülne ki azzal: ha valaki örökölt egy lakóingatlanban egy tulajdonrészt, akkor a többi tulajdonos résztulajdona is megvásárolható a támogatott hitelből. Elvárás, hogy végül az igénylő teljes egészében tulajdonosa legyen a kérdéses lakásnak, háznak. Ez esetben nem probléma, ha közeli hozzátartozótól, rokontól vásárolja meg a tulajdonrészeket az igénylő.

a program egyik feltétele, hogy a forgalmi értéktől nem térhet el a vételár 20 százalékot meghaladó mértékben. Például egy 100 millió forintra értékelt lakás nem vásárolható meg 120 millió forintnál drágábban, vagy 80 millió forintnál olcsóbban. A tervezet alapján azonban az önkormányzati lakások eladásakor megengedik, hogy a vételár 20 százalékot meghaladó mértékben térjen el a forgalmi értéktől. Így ezek a vevők is kihasználhatnák a 3 százalékos kamatozású kölcsönt.

egy külterületi ház is megvásárolható lehet a CSOK Plusz és az Otthon Start együttes felhasználásával.

A társadalmi egyeztetés október 29-én zárul le, addig várja a jogalkotó az észrevételeket. A tervezet szövege alapján a végleges rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Ha nem jön érdemi észrevétel, akkor a Bankmonitor szerint akár már novembertől érvényesek lehetnek az új szabályok.