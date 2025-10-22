Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-botrányról szóló nyomozásnak

legfőbb ügyész;MNB-botrány;Lukács László György;

Nem kapkodják el a nyomozó hatóságok a dolgot.

Továbbra is zajlik a nyomozás az MNB-botrány ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, illetve különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt, de gyanúsított még mindig nincs - számolt be Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a jobbikos Lukács László György kérdésére reagálva.

A jobbikos politikus kérdésében emlékeztetett, hogy az ügyben mintegy 600 milliárd forint közpénz a tét, az esetet a történelem legnagyobb bankrablásaként jellemezte. Kifogásolta, hogy a nyomozó hatóságok munkájáról a közvélemény semmit nem tud, miközben hiába kerültek nyilvánosságra az ügyben történt súlyos visszaélések. A kasszafúrók „soha nem látott mértékben és soha nem tapasztalt módon tették a közvagyont magánvagyonná”, befektetéseik pedig jelentős kárt és vagyonvesztést okoztak - jelezte.

Nagy Gábor Bálint azonban egyelőre nem tudott válaszolni a politikus azon kérdésére, mikor várhatók az első letartóztatások. Közölte, hogy az ügyek felderítési szakaszban vannak, gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki. Ennek hiányában pedig a tájékoztatás is a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.