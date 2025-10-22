Gondatlan veszélyeztetés gyanújával büntetőeljárás indult a Dunai Finomítóban pusztító tűz miatt

tűz;Százhalombatta;büntetőeljárás;Dunai Finomító;

2025-10-22 14:58:00 CEST

Mérgező gázok nem kerültek a levegőbe.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen elkövető ellen a százhalombattai tűzesettel összefüggésben – közölte a Magyar Nemzet érdeklődésére a rendőrség.

A lap cikke felidézte, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében működő katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan mérik a gázkoncentrációkat, és a levegőben az égés során keletkező gázok az egészségügyi határértéket nem meghaladó szinten voltak kimutathatók.

Hétfőn késő este tűz keletkezett a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának AV3-as üzemegységében .A létesítményi, valamint a környező településekről riasztott hivatásos tűzoltók néhány óra alatt körülhatárolták a lángokat; a munkálatok a kedd hajnali órákban is folytatódtak, személyi sérülésről nem érkezett hír. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy alapanyag-feldolgozó egység gyulladt ki.

A jelentések alapján a tűz előtt robbanást tapasztaltak, az okokat hatósági és műszaki vizsgálat hivatott feltárni. A vállalat közlése szerint életbe léptették a vészhelyzeti protokollokat, valamint megkezdték a tűzzel nem érintett technológiai egységek fokozatos újraindítását, miközben zajlik a kárfelmérés. A kormányzati arról tájékoztatott az üzemanyag-ellátás stabil.